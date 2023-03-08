Архитектор Дэвид Чипперфилд - знаковые проекты в Германии

Британский архитектор сэр Дэвид Алан Чипперфилд стал лауреатом Притцкеровской премии 2023 года. Об этом решении было объявлено во вторник, 7 марта. Жюри особо подчеркнуло преображающую работу Чипперфилда: "Тонкий, но мощный, сдержанный, но элегантный, он - плодовитый архитектор, радикальный в своей сдержанности, демонстрирующий свое благоговение перед историей и культурой, почитая при этом ранее существовавшие постройки и окружающую среду".

Притцкеровская премия, учрежденная в 1979 году, считается самой престижной в мире наградой в области архитектуры - аналогом Нобелевских премий. В списке обладателей предыдущих лет значатся, в частности, Оскар Нимейер, Фрэнк Гери, Ренцо Пьяно, Норман Фостер и Заха Хадид. Единственным до сих пор лауреатом из Германии был Готфрид Бём (Gottfried Böhm, 1920-2021) - в 1986 году.

Дэвид Чипперфилд родился в 1953 году в Лондоне. Архитектурную карьеру начал в 1970-х годах. Первым проектом, который привлек широкое внимание, стал магазин японского модельера Иссей Мияке в Лондоне, возведенный в 1983 году. Через два года он основал свое собственное бюро - David Chipperfield Architects.

Вклад Дэвида Чипперфилда в современную архитектуру отмечен многочисленными наградами в разных странах. В 2010 году королева Елизавета II присвоила этому британскому зодчему почетное звание рыцаря-бакалавра. Ряд своих знаковых проектов Дэвид Чипперфилд осуществил в Германии, где в 2009 году был удостоен ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой".

Особой известностью в Германии пользуются работы Дэвида Чипперфилда в области музейной архитектуры - в частности, реконструкции, модернизации и расширения старых музейных зданий и комплексов. Принципы и подходы, которые отмечены в решении жюри Притцкеровской премии, хорошо прослеживаются на примере проектов Дэвида Чипперфилда в Берлине и других немецких городах.

Новое здание музея "Фолькванг" в Эссене

Фото: picture-alliance/imagebroker/T. Robbin

Фото: Marcel Kusch/dpa/picture alliance

Фото: picture alliance / Zoonar

Новое здание художественного музея Фолькванг (Museum Folkwang) в Эссене, возведенное по проекту Дэвида Чипперфилда, было открыто в 2010 году и считается выдающимся образцом современной музейной архитектуры. Первое здание этого всемирно известного музея в Рурской области, теперь интегрированное в новый комплекс, было построено в начале прошлого века по проекту бельгийского архитектора Анри Ван де Вельде.

Музей современной литературы в Марбахе

Фото: Marijan Murat/lsw/dpa/picture-alliance

Фото: Wolfram Kastl/dpa/picture alliance

Фото: picture alliance / imageBROKER

Музей современной литературы в Марбахе (Literaturmuseum der Moderne) был возведен около Национального музея Фридриха Шиллера (Schiller-Nationalmuseum) - на родине этого немецкого поэта. Оба музея входят в структуру Немецкого литературного архива. Это новое здание по проекту Дэвид Чипперфилда было построено в Марбурге в 2002-2006 годах.

Реконструкция Новой национальной галереи в Берлине

Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Новая национальная галерея (Neue Nationalgalerie) была открыта в Берлине в 1968 году. Этот выставочный павильон построен по проекту американского архитектора немецкого происхождения Людвига Миса ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) и считается иконой классического модернизма. В 2015 году галерея была закрыта на модернизацию, которой руководил Дэвид Чипперфилд.

В ходе реконструкции был осуществлен ремонт железобетонных конструкций и проведена санация стальных элементов фасада. Внешний облик Новой национальной галереи, вновь открытой в 2021 году, не изменился, но внутри здание сделали безбарьерным, оснастили системой кондиционирования. Также здесь появились кафе и музейный магазин.

Галерея Джеймса Симона на Музейном острове

Фото: Jürgen Henkelmann/imageBROKER/picture alliance

Фото: Johannes Eisele/dpa/lbn /picture-alliance

Фото: Photoshot/picture alliance

Галерея Джеймса Симона (James-Simon-Galerie), открытая в 2019 году, находится на берлинском Музейном острове. На подготовку и реализацию плана ушло почти два десятилетия. В 2020 году этот проект бюро Дэвида Чипперфилда получил премию Немецкого музея архитектуры (DAM).

Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее, имеющий статус объекта Всемирного наследия. Как было отмечено в решении жюри, авторам проекта удалось гармонично вписать новое здание в исторический архитектурный комплекс. В Галерее Джеймса Симона расположены общий кассовый зал экспозиций Музейного острова, музейный магазин, ресторан, аудитория, а также пространство для временных экспозиций. В музеи отсюда ведут подземные переходы.

Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения, представителя династии текстильных фабрикантов Джеймса Симона (1851-1932). Он приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства, исторических и археологических объектов. Самые известные из них - бюст древнеегипетской царицы Нефертити и вавилонские ворота Иштар.

Реконструкция Нового музея на Музейном острове

Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Фото: Gero Breloer/AP Photo/picture alliance

Тот самый знаменитый на весь мир бюст Нефертити, вокруг которого стоят посетители на фотографии выше, находится в Новом музее (Neues Museum), за реконструкцию которого также отвечал Дэвид Чипперфилд. Британский архитектор одержал победу на конкурсе проектов в 1997 году.

Новый музей получил серьезные повреждения во время Второй мировой войны. Реконструкция, завершенная в 2009 году, сопровождалась острыми спорами - стоит ли восстанавливать разрушенное здание в прежнем виде или провести радикальную перестройку?

Концепция Чипперфилда предусматривала восстановление внешнего облика здания, построенного в 1855 году по проекту Фридриха Августа Штюлера (Friedrich August Stüler). Бережно сохранив историческую субстанцию, Чипперфилд дополнил здание новыми элементами, тем самым превратил сам этот музей в один из экспонатов. В результате британскому архитектору удалось восстановить жемчужину немецкого зодчества, оставив зримыми шрамы военного времени.

Форум Кармен Вюрт в Кюнцельзау

Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Форум Кармен Вюрт (Carmen Würth Forum) был открыт в небольшом городе Кюнцельзау в земле Баден-Вюртемберг в 2017 году. В комплексе, названном именем супруги предпринимателя Райнхольда Вюрта (Reinhold Würth) - немецкого миллиардера и мецената, расположен художественный музей, а также помещения и залы для концертов и конференций. Вокруг здания оборудованы площадки для фестивалей под открытым небом и расположен парк скульптур.

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