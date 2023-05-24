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Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский с болгарским премьер-министром Николаем Денковым в Софии

Украина и Болгария углубляют военное сотрудничество

Конфликты21 мин. назад
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