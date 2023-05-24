Этот старейший в мире римский ленточный панцирь был найден несколько лет назад на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу, состоявшейся в 9 году нашей эры. Сейчас он стал экспонатом выставки "Нераскрытое дело - смерть одного легионера" в Калькризе. В 2024 году будет демонстрироваться в Британском музее в Лондоне.