Археологические находки в Германии - 2023. Фотогалерея DW
Чем нас уже порадовали и удивили археологи в Германии в 2023 году? Подробности можно прочитать по ссылкам на публикации под этой галереей или в досье DW.
Ганзейский парусник в Любеке
Эту бутылку нашли на борту ганзейского парусника, затонувшего около Любека в XVII веке. В июле 2023 года ученые представили первые результаты подводных раскопок. Со дна подняли посуду, фрагменты корпуса и мешочек для табака. Грузом в бочках была негашеная известь из Скандинавии.
Скрижали Завета
В начале июля в Мюнхене во время реконструкции водослива на реке Изар обнаружены фрагменты здания и убранства Старой главной синагоги, разрушенной по указанию Гитлера в 1938 году. Были найдены Скрижали Завета, находившиеся над Синагогальным ковчегом, части колонн и других архитектурных элементов.
Средневековые подвалы в Ростоке
В Ростоке весной были найдены деревянные подвалы XIII-XIV веков. Особый интерес вызывают обнаруженные во время раскопок знаки из свинца и цинка - украшения одежды пилигримов. На этом изображено поклонение Трех Святых королей-волхвов, мощи которых находятся в Кельне.
"Атлантида Северного моря"
После долгих лет поисков ученым удалось определить место, где находился легендарный город Рунгхольт, навсегда ушедший под воду во время разрушительного урагана в 1362 году. Работая во время отливов, они нашли фундамент городского храма.
Меч времен бронзового века
В июне в Баварии около города Нёрдлинген во время раскопок захоронения эпохи среднего бронзового века был найден этот восьмигранный меч, возраст которого оценивается более чем в 3000 лет.
Панцирь римского легионера
Этот старейший в мире римский ленточный панцирь был найден несколько лет назад на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу, состоявшейся в 9 году нашей эры. Сейчас он стал экспонатом выставки "Нераскрытое дело - смерть одного легионера" в Калькризе. В 2024 году будет демонстрироваться в Британском музее в Лондоне.
Раскопки в пещере
В мае опубликован отчет о находках времен палеолита в вестфальской пещере Блеттерхёле. Недавно здесь были обнаружены человеческие останки, относящиеся к древнекаменному веку - в частности, фрагмент нижней челюсти и несколько зубов ребенка, возраст которых оценивается в 12 тысяч лет.
Кельтский клад из гравийного карьера
Эти украшения кельтской эпохи были найдены почти случайно - в последние дни раскопок в Саксонии. Они проводились в 2018 году перед расширением карьера около города Пирна на Эльбе. Возраст клада оценивается в 2400 лет. Сейчас они стали экспонатами выставки в здешнем Городском музее.
Самые старые следы человека в Германии
Возраст самых старых человеческих следов на территории Германии составляет 300 тысяч лет. Речь идет об окаменевших отпечатках стоп, оставленых на илистом берегу озера около Шёнингена в Нижней Саксонии. Данные исследования были опубликованы в майском выпуске журнала Quaternary Science Reviews.
Остатки римского святилища в Трире
В самом старом городе Германии найдены остатки митреума - святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века. Раскопки были начаты в Трире в феврале. Митра является божеством индоиранского происхождения - богом дружбы, согласия, договора и солнечного света.
Лик святого из осколков
Этот экспонат собран из почти сотни осколков романской фрески, найденных полвека назад под полом средневекового храма в Баварии. Долгое время служил в качестве наглядного пособия для молодых реставраторов в Мюнхене. Весной 2023 года был предан в Гойбоденский музей в Штраубинге.
Поселение эпохи неолита
В марте археологи представили отчет о раскопках на месте большого поселения эпохи неолита около саксонского Дёбельна, возраст которого оценивается в 7000 лет. Размеры самого большого сооружения составляли 30 на 8 метров.
Экспериментальная археология
Методы экологической метеорологии позволили объяснить выбор места для своего рода древнеримской промзоны около Трира. Чтобы получить данные для вычислений, студенты провели серию практических экспериментов, использовав реконструированную римскую печь для обжига керамики в геологическом парке Вулканический Айфель.
Ритуальный колодец
В Хальберштадте обнаружен ритуальный колодец со скелетами быков, собаки и зайцев. Возраст находки оценивается примерно в 4800 лет. Вероятно, колодец использовался для проведения ритуалов плодородия и относится к так называемой культуре шаровидных амфор.
Немного промахнулись
В феврале молодые ученые из Франкфурта опубликовали отчет о попытках древних римлян искать серебро в районе реки Лан. В 2016 году там случайно обнаружили остатки военного лагеря. В ходе научного проекта выяснилось, что римляне лишь немного промахнулись - не нашли богатую рудоносную жилу на 200 тонн серебра.
Новичкам везет!
В Германии участник курсов для археологов-любителей на практическом занятии обнаружил уникальный клад золотых украшений и серебряных монет, возраст которого оценивается в 800 лет. Клад был найден в феврале на поле недалеко от бывшего поселения викингов Хедебю, включенного в список Всемирного наследия.
Старейшая могила Северной Германии
Немецкие археологи приступили к изучению самого старого человеческого захоронения, найденного на территории Северной Германии. Оно было обнаружено в октябре 2022 года во время раскопок на болоте Дуфензер Мор в Шлезвиг-Гольштейне. Возраст костей из этой кремационной могилы времен каменного века оценивается в 10 500 лет.
Статуя богини Салюс
Эту древнеримскую статую нашли в Майнце в 2020 году. В начале 2023 года ученые представили результаты своих исследований. "Венера из Майнца", как сначала называли находку, оказалась другой богиней - богиней благополучия, здоровья и успеха Салюс. Специалисты называют эту находку важнейшим таким археологическим открытием последних десятилетий в Германии.
Ножницы кельтов
Весной 2023 года центре Мюнхена во время подготовки стройплощадки случайно обнаружили захоронение III-II веков до нашей эры, когда на этой территории проживали кельтские племена. В могиле были найдены прекрасно сохранившиеся ножницы, а также бритва и загадочно выгнутый меч.
7000-летние зерна пшеницы
Удивительную находку сделали археологи около города Ландсхут в Германии на месте поселения новокаменного века - неолита, существовавшего здесь в 4900- 4500 годах до нашей эры. Ученым удалось обнаружить предметы из керамики, кремня и других материалов, но особым сюрпризом стали обгоревшие злаки - смесь разных видов пшеницы эпохи неолита.