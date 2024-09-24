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КультураГермания

В Германии нашли весло каменного века

Вера Фридрих
24 сентября 2024 г.

На севере Германии археологи нашли фрагмент весла, которым люди пользовались около десяти с половиной тысяч лет назад. Находка относится к культуре Дуфензее.

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Найденный на месте раскопок обломок весла
Найденный на месте раскопок обломок веслаФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

На севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, а точнее - в районе болота Дуфензее (Дуфензер Мор/Duvenseer Moor), археологи нашли фрагмент весла, которое, как они полагают, использовалось около десяти с половиной тысяч лет назад. По словам руководителя раскопок Харальда Любке (Harald Lübke), последняя подобная находка была сделана в этих же местах 99 лет назад, однако нынешняя заметно хуже сохранилась.

Сто лет назад раскопками здесь занимался археолог из Гамбурга Густав Швантес (Gustav Schwantes) - специалист по доисторическому и раннеисторическому периоду. Обнаружив здесь, на болоте, уникальные свидетельства жизнедеятельности человека в эпоху мезолита (среднего каменного века), он дал местной археологической культуре оригинальное название - Дуфензее. К данной культуре относятся древнейшие найденные на территории Германии луки. Здесь же было обнаружено большое количество костяных наконечников копий. Культура Дуфензее входит в так называемый нордический круг мезолитических культур.

Археолог Харальд Любке
Археолог Харальд Любке на месте раскопокФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Самое древнее весло в мире?

Со времен Швантеса раскопки продолжались здесь постоянно - с разной степенью интенсивности. Исследователь Харальд Любке надеется найти здесь не только весло, но и лодку. По его словам, до сих пор неизвестно, какие именно материалы в те времена люди использовали для их строительства. Если бы археологам удалось найти фрагмент лодки, стало бы понятнее, насколько мобильным был человек в эпоху мезолита - какие расстояния он мог преодолевать по воде.

Найденное Густавом Швантесом в 1925 году деревянное весло некоторое время считалось самым древним в мире. Однако весло, найденное при раскопках в поселении Стар-Карр (Северный Йоркшир, Англия), опровергло это утверждение. 

На весло Швантеса в наши дни можно полюбоваться в Археологическом музее Гамбурга.

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