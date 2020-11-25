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Аргентинская Республика

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Государство в Южной Америке. Столица - Буэнос-Айрес. Численность населения - около 46 млн человек.

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Новости

20 ноября 2023 г.

В Аргентине избран президентом либертарианец Хавьер Милей

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Контекст

Буэнос-Айрес

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Тысячи россиянок после начала войны в Украине отправились рожать в Аргентину. Возможность сделать это легально есть.
Общество24 февраля 2023 г.
Поставки российской вакцины в Аргентину

Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки "Спутника"

Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки "Спутника"

Аргентине срочно нужны дозы второго компонента российской вакцины для людей, которые получили первый компонент.
Политика23 июля 2021 г.
Президент Аргентины Альберто Фернандес

Аргентина вводит третий пол в документах

Аргентина вводит третий пол в документах

Аргентина отказывается от бинарности мужчина-женщина, в документах появляется третий пол.
Политика22 июля 2021 г.
Леопольдо Луке

В Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны

В Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны

Нейрохирург Леопольдо Луке подозревается в убийстве по неосторожности. Он оперировал легендарного футболиста Марадону.
Политика29 ноября 2020 г.
Катафалк с телом Марадоны

Прощание с Марадоной переросло в беспорядки

Прощание с Марадоной переросло в беспорядки

Десятки тысяч поклонников футболиста осадили президентский дворец, где находилось тело Диего Марадоны.
Спорт27 ноября 2020 г.
Футболист Диего Марадона

Скончался легендарный футболист Диего Марадона

Скончался легендарный футболист Диего Марадона

Причиной смерти Диего Марадоны стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сообщают аргентинские СМИ.
Футбол25 ноября 2020 г.
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