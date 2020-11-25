Аргентинская Республика

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Государство в Южной Америке. Столица - Буэнос-Айрес. Численность населения - около 46 млн человек.
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Новости
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
В Аргентине избран президентом либертарианец Хавьер Милей
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Контекст
Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"
Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"
Тысячи россиянок после начала войны в Украине отправились рожать в Аргентину. Возможность сделать это легально есть.
Общество
24.02.2023
24 февраля 2023 г.
Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки "Спутника"
Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки "Спутника"
Аргентине срочно нужны дозы второго компонента российской вакцины для людей, которые получили первый компонент.
Политика
23.07.2021
23 июля 2021 г.
Аргентина вводит третий пол в документах
Аргентина вводит третий пол в документах
Аргентина отказывается от бинарности мужчина-женщина, в документах появляется третий пол.
Политика
22.07.2021
22 июля 2021 г.
В Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны
В Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны
Нейрохирург Леопольдо Луке подозревается в убийстве по неосторожности. Он оперировал легендарного футболиста Марадону.
Политика
29.11.2020
29 ноября 2020 г.
Прощание с Марадоной переросло в беспорядки
Прощание с Марадоной переросло в беспорядки
Десятки тысяч поклонников футболиста осадили президентский дворец, где находилось тело Диего Марадоны.
Спорт
27.11.2020
27 ноября 2020 г.
Скончался легендарный футболист Диего Марадона
Скончался легендарный футболист Диего Марадона
Причиной смерти Диего Марадоны стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сообщают аргентинские СМИ.
Футбол
25.11.2020
25 ноября 2020 г.
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