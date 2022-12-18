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Сборная Аргентины празднует гол в финале ЧМФото: Yukihito Taguchi/USA TODAY/IMAGO
СпортФранция

Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу 2022

Даниил Сотников
1 ч. назад

В финале Аргентина обыграла команду Франции в серии пенальти и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу.

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Сборная Аргентины по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале чемпионата мира  2022 года в Катаре команду Франции. Матч прошел в Лусаиле в воскресенье, 18 декабря.

Первый гол на 23-й минуте с пенальти забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев. На 80-й минуте Франция отыграла один мяч - с пенальти забил Килиан Мбаппе. Через минуту он же забил второй мяч и сравнял счет. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Во втором экстра-тайме команды обменялись голами - забили Месси и Мбаппе, который оформил хет-трик. 

В серии пенальти со счетом 4:2 победили аргентинцы. 

Аргентина в третий раз стала чемпионом мира. До этого она выигрывала турнир в 1978-й и 1986-ой годы. В нынешнем розыгрыше Аргентина вышла с первого места из группы, оставив позади команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. На пути к финалу аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию.

Бронзовые медали завоевала сборная Хорватии, которая в матче за третье место накануне обыграла команду Марокко. Мбаппе с восемью мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

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