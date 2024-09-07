  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаВенесуэла

Аргентина просит прокурора МУС выдать ордер на арест Мадуро

Екатерина Венкина
7 сентября 2024 г.

Запрос правительства Аргентины будет передана в канцелярию прокурора МУС 9 сентября.

https://p.dw.com/p/4kOR1
Международный уголовный суд
Международный уголовный суд (фото из архива)Фото: Remko de Waal/ANP/picture alliance

Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выдать ордера на арест Николаса Мадуро и "других лидеров режима" в Венесуэле. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в МИД Аргентины.

Озабоченность Буэнос-Айреса вызывает "ухудшение ситуации" в Венесуэле с 28 июля, а также совершение там новых актов, которые, по мнению аргентинской стороны, могут быть расценены как "преступления против человечности".

Записка правительства Аргентины будет 9 сентября передана в канцелярию прокурора Хана для изучения возможности его последующего обращения в Палату предварительного производства.

В МИД Аргентины считают, что доказательств, собранных в ходе расследования канцелярии прокурора МУС, и событий после президентских выборов 28 июля "достаточно для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест".

Силы безопасности Венесуэлы окружили территорию посольства Аргентины в Каракасе

Между тем вечером 6 сентября силы безопасности Венесуэлы окружили территорию охранявшегося Бразилией посольства Аргентины в Каракасе, где с марта укрываются шесть оппозиционеров, сообщил политик Педро Урручурту Носелли в соцсети X.

Дипмиссия находится под защитой Бразилии после того, как Мадуро выслал аргентинский дипперсонал.

Ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции в Венесуэле

Ранее, 2 сентября, судья в Венесуэле, в компетенцию которого входят дела о терроризме, выдал ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, писало агентство dpa.

Гонсалес - дипломат в отставке, - который в последний момент заменил в бюллетене лидера оппозиции Мачадо, скрывался с момента, когда стало известно о спорных результатах выборов, указывает агентство AFP.

Переизбрание Мадуро в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов в стране были убиты свыше 23 человек.

ЕС и США не признали итоги выборов

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Гонсалеса. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

Евросоюз призвал к независимому пересмотру протоколов выборов. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего его режим стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

Генпрокуратура Венесуэлы 2 сентября потребовала выдать ордер на арест Гонсалеса, после того как тот не ответил на три вызова в суд для дачи показаний по поводу оппозиционного сайта, опубликовавшего результаты выборов. Мадуро занимал пост президента Венесуэлы с 2013 года.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Парламентские выборы в Венесуэле, 2020 год

Кризис в Венесуэле: Мадуро выжил, страна умирает

Кризис в Венесуэле: Мадуро выжил, страна умирает

Ни выборы в парламент 2020 года, ни протесты не пошатнули власть Николаса Мадуро в Венесуэле. Но сама страна обескровлена многолетним кризисом. Фото из Венесуэлы в галерее DW.
Политика11 декабря 2020 г.13 фото
external

Погибшие и сотни задержанных: в Венесуэле не утихают многотысячные протесты против Мадуро

Погибшие и сотни задержанных: в Венесуэле не утихают многотысячные протесты против Мадуро

За сутки массовых демонстраций против итогов выборов в Венесуэле погибли более десятка человек. Задержаны около 750 демонстрантов. Оппозиция заявляет, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес получил вдвое больше голосов, чем действующий президент Николас Мадуро. Многотысячные протесты против преемника Чавеса и друга Путина продолжаются.
Политика31 июля 2024 г.02:54 мин.

МИД Аргентины

www.cancilleria.gob.ar