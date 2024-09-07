Аргентина просит прокурора МУС выдать ордер на арест Мадуро

Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выдать ордера на арест Николаса Мадуро и "других лидеров режима" в Венесуэле. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в МИД Аргентины.

Озабоченность Буэнос-Айреса вызывает "ухудшение ситуации" в Венесуэле с 28 июля, а также совершение там новых актов, которые, по мнению аргентинской стороны, могут быть расценены как "преступления против человечности".

Записка правительства Аргентины будет 9 сентября передана в канцелярию прокурора Хана для изучения возможности его последующего обращения в Палату предварительного производства.

В МИД Аргентины считают, что доказательств, собранных в ходе расследования канцелярии прокурора МУС, и событий после президентских выборов 28 июля "достаточно для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест".

Силы безопасности Венесуэлы окружили территорию посольства Аргентины в Каракасе

Между тем вечером 6 сентября силы безопасности Венесуэлы окружили территорию охранявшегося Бразилией посольства Аргентины в Каракасе, где с марта укрываются шесть оппозиционеров, сообщил политик Педро Урручурту Носелли в соцсети X.

Дипмиссия находится под защитой Бразилии после того, как Мадуро выслал аргентинский дипперсонал.

Ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции в Венесуэле

Ранее, 2 сентября, судья в Венесуэле, в компетенцию которого входят дела о терроризме, выдал ордер на арест кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, писало агентство dpa.

Гонсалес - дипломат в отставке, - который в последний момент заменил в бюллетене лидера оппозиции Мачадо, скрывался с момента, когда стало известно о спорных результатах выборов, указывает агентство AFP.

Переизбрание Мадуро в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов в стране были убиты свыше 23 человек.

ЕС и США не признали итоги выборов

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Гонсалеса. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

Евросоюз призвал к независимому пересмотру протоколов выборов. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего его режим стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

Генпрокуратура Венесуэлы 2 сентября потребовала выдать ордер на арест Гонсалеса, после того как тот не ответил на три вызова в суд для дачи показаний по поводу оппозиционного сайта, опубликовавшего результаты выборов. Мадуро занимал пост президента Венесуэлы с 2013 года.