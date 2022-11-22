Аргентина проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Сборная Аргентина открыла счет после пенальти, пробитого Лионелем Месси, но во втором тайме команда Саудовской Аравии перевернула ход матча, сотворив первую сенсацию на ЧМ-2022

Один из фаворитов чемпионата мира по футболу сборная Аргентины проиграла в матче первого тура группового этапа национальной команде Саудовской Аравии. Игра прошла во вторник, 22 ноября, на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась сенсационной победой "Орлов пустыни" со счётом 2:1.

В первом тайме аргентинцы имели подавляющее преимущество, но забить смогли лишь один раз. На 10-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти. Футболист французского ПСЖ стал пятым игроком в истории, забивавшим мячи на четырех чемпионатах мира. Кроме Месси, этого добивались бразилец Пеле, португалец Криштиану Роналду, а также два футболиста сборной Германии по футболу разных лет - Уве Зелер (Uwe Seeler) и Мирослав Клозе (Miroslav Klose)

Сборная Аргентины забила еще три мяча в первые 45 минут, но все они были отменены из-за положения "вне игры". В целом, аргентинцы попадали в офсайд 10 раз за матч.

Два гола за восемь минут

Команда Саудовской Аравии перевернула ход матча в течение первых 10 минут после перерыва. На 48-й и 53-й минуте ворота аргентинцев поразили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари. Это были единственные два удара в створ ворот сборной Аргентины, которые саудовцы нанесли за весь поединок.

Арбитр компенсировал 8 минут ко времени второго тайма, но сборная Саудовской Аравии смогла удержать победный счет.

Кроме Аргентины и Саудовской Аравии в группе С сыграют сборные Польши и Мексики, которые проведут первый матч между собой.

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