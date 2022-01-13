 Арестованы бывшие заместители председателя КНБ Казахстана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2022

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Мир

Арестованы бывшие заместители председателя КНБ Казахстана

Экс-замы председателя Комитета национальной безопасности Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти.

Двое спецназовцев ведут задержанного по улице в Алма-Ате

Бывшие заместители главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене, арестованы по подозрению в  насильственном захвате власти  и превышении должностных полномочий. Сообщение об этом в четверг, 13 января, обнародовано пресс-службой КНБ.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - говорится в релизе ведомства.

Как отмечается в сообщении, речь идет о начальнике Службы специального назначения "А" Ануаре Садыкулове и заместителе председателя КНБ Дуалете Ергожине.

Карьерный путь задержанных

Дело о госизмене  против Масимова  заведено 6 января. В тот же день его задержали. 56-летний Масимов – бывший премьер-министр Казахстана. Этот пост он занимал с 2007 по 2012 годы и с 2014 по апрель 2015 года. В промежутке между этими двумя сроками он руководил администрацией президента страны. Председателем КНБ Масимов был назначен в сентябре 2016 года.

Его заместитель Ануар Садыкулов занял должность начальника Службы специального назначения "А" в январе 2019 года. Предназначение этой спецслужбы – силовое сопровождение операций КНБ. В ее функции входит борьба с терроризмом и защита стратегических объектов. Ранее Садыкулов более 20 лет состоял в службе охраны президента Казахстана, дослужившись до начальника службы безопасности главы государства.

Дуалет Ергожин работал в правительственных структурах – в том числе занимал должность председателя налогового комитета министерства финансов, возглавлял комитет государственных доходов и отдел социально-экономического мониторинга в аппарате президента. В КНБ пришел в 2016 году.

Резкая критика Токаева в адрес спецслужб

Президент Касым-Жомарт Токаев 11 января подверг резкой критике работу спецслужбы во время массовых протестов в стране и указал на то, что в некоторых регионах Казахстана руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступали в бой, а покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане  обострилась 2 января, когда на западе страны начались митинги за снижение цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Токаев 5 января принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на запрос президента о помощи направила в республику воинский контингент. Токаев 7 января заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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