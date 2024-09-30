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Арестованный в России немецкий пастор вернулся в Германию

Ася Миллер
30 сентября 2024 г.

Пастора, имеющего немецкое гражданство и российский ВНЖ, арестовали 24 сентября за долговременное проживание на территории РФ с фиктивной регистрацией. Однако уже на следующий день выпустили на свободу.

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Церковь Святых Петра и Павла на Невском проспекте Санкт-Петербурга (архивное фото)
Церковь Святых Петра и Павла на Невском проспекте Санкт-Петербурга (архивное фото)Фото: DW/S. Kaempf

Пастор лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) на Невском проспекте Санкт-Петербурга и лидер лютеранских общин Северо-Запада России Михаэль Шварцкопф (Michael Schwarzkopf) вернулся в Германию, после того как был арестован в России за нарушение правил пребывания в РФ в качестве иностранца. Об этом сообщила в понедельник, 30 сентября, пресс-служба Петрикирхе в социальной сети "ВКонтакте".

Пастора, имеющего гражданство ФРГ и российский ВНЖ, арестовали 24 сентября за долговременное проживание на территории РФ с фиктивной регистрацией. Пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга сообщала, что ему грозит штраф от 7000 до 10 тысяч рублей и выдворение из страны. Уже на следующий день, по данным издания "Фонтанка", суд Петербурга отпустил Шварцкопфа на свободу, и тот в сопровождении жены и сына сразу покинул Россию.

Нынешний председатель лютеранской общины Валентина Курмышова рассказала журналистам, что ранее священник уже сообщал о желании закончить службу в РФ и готовился уехать в Германию, где даже заключил контракт о службе пастором. Срок российского контракта Шварцкопфа истекал в декабре 2024 года.

Шварцкопф начал служение в РФ в 2013 году

62-летний уроженец Тюрингии Михаэль Шварцкопф, по данным немецкого агентства KNA, начал свое служение в России в 2013 году в Петрикирхе. С 2014 года он являлся настоятелем лютеранских общин на северо-западе России: в Санкт-Петербурге, Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. Кроме того, Шварцкопф занимал должность официального представителя архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России.

После вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года российские суды оштрафовали нескольких православных священников за публичную критику войны, напоминает агентство KNA.

 

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