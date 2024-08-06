Арестован экс-глава вещевого управления Минобороны РФ

Владимира Демчика подозревают в получении крупной взятки от неназванной фирмы в обмен на контракты от Минобороны РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

В России арестован бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик по подозрению в получении крупной взятки. 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу Демчика, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко во вторник, 6 августа.

Как утверждает следствие, Демчик в 2017 году получил взятку в 4 миллиона рублей от главы неназванной фирмы. В течение последующих двух лет эта фирма получила от Минобороны 26 контрактов на сумму более 574 миллионов рублей. Демчику грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

По словам представителя СК, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

Задержания и аресты в Минобороны и Генштабе РФ

Это далеко не единственное громкое дело в структурах российских вооруженных сил в последние месяцы. 1 августа был арестован гендиректор российского акционерного общества "Военторг" Владимир Павлов по обвинению в хищении средств Минобороны РФ. По версии следствия, Павлов обеспечил закупку армейских несессеров в рамках госконтракта по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей.

26 июля арестовали бывшего заместителя министра обороны России генерала Дмитрия Булгакова. По версии следствия, при Булгакове была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам. Ущерб от его деятельности в СК оценили в 1,3 миллиарда рублей.

24 июля стало известно о задержании в Москве гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) МО РФ Андрея Белкова. Его подозревают в том, что в 2019 году он организовал госзакупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной цене - за 121 млн рублей вместо 76 млн.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - тоже по обвинению в получении взятки. В том же месяце бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, критиковавшего МО РФ, задержали по обвинению в мошенничестве.

В конце мая арестовали экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении взятки в размере 36 млн рублей, и он уже частично признал свою вину.