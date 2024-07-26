Арестован бывший замминистра обороны РФ генерал Булгаков

ФСБ и Следственный комитет России (СКР) сообщили об аресте бывшего заместителя министра обороны России генерала Дмитрия Булгакова в пятницу, 26 июля. Мера пресечения в виде заключения под стражу для Булгакова была избрана в рамках "уголовного дела коррупционной направленности", уточнили в СКР.

РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах пишет, что Дмитрий Булгаков создал "систему, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания". "Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась", - пояснил источник агентства.

По данным РИА "Новости", в деле Дмитрия Булгакова есть еще три фигуранта. Все они якобы были отправлены в СИЗО еще в апреле. При этом близкий к Министерству обороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что следственные действия с самим Булгаковым проводились еще в мае. "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ РФ уточняет, что сейчас генерал помещен в СИЗО-2 ("Бутырка") в Москве.

Кто такой Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны России с 2008 по 2022 год. В министерстве он отвечал за вопросы тыла и материально-технического обеспечения Вооружённых сил.

Сразу после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года Булгаков был снят с должности, а его место в Минобороны занял генерал-полковник Михаил Мизинцев. На момент отставки Дмитрий Булгаков оставался последним замминистра обороны, назначенным еще при Анатолии Сердюкове.

Уголовные дела против чиновников Минобороны

Ранее в России было возбуждено сразу несколько резонансных дел против высокопоставленных функционеров Минобороны. Так, в апреле этого года Басманный районный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с замминистра был арестован и его предполагаемый сообщник Сергей Бородин. Его отправили в СИЗО также на два месяца. 13 июля, стало известно, что в СИЗО скончался другой обвиняемый по делу о даче взяток высокопоставленным чиновникам министерства обороны России 52-летний бизнесмен Игорь Котельников.

В середине мая, в свою очередь, был арестован генерал-майор Иван Попов. Против него ведется расследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката на сумму более 130 млн рублей, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. В начале июля Попову предъявили окончательное обвинение, к которому добавили обвинение в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), однако уже 15 июля военного перевели из СИЗО под домашний арест.

После начала войны России против Украины Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот критиковал военное руководство.

Кроме того, в России были арестованы бывший глава отдела кадров Минобороны Юрий Кузнецов, а также замглавы Генштаба Вадим Шамарин.