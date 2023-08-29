Арест в ФРГ за обход санкций и иные события 552-го дня войны

В ФРГ арестован бизнесмен за поставку в РФ деталей для дронов. США объявили о пакете помощи Киеву на 250 млн долларов. Украина вернула тела 84 погибших военных. Резников заявил о продвижении войск РФ под Купянском.

На 552-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 29 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Обстрелы украинских городов и ход боевых действий

Утром российские войска несколько обстреливали из артиллерии город Купянск Харьковской области. По данным местных властей, один из снарядов попал на территорию пищевого предприятия, погиб 45-летний охранник. Также повреждены многоквартирный и частный дом, где ранен 67-летний гражданский мужчина.

За прошедшие сутки российские войска нанесли по территории Украины 5 ракетных и 47 авиационных ударов, осуществив 48 обстрелов из РСЗО, сообщил Генштаб ВСУ.

В вечерней оперативной сводке Генштаба указывается, что украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по российским зенитно-ракетным комплексам. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

По данным украинского командования, за прошедшие сутки потери российской армии составили 530 солдат, 14 танков, 17 боевых бронемашин, 25 артиллерийских систем, три системы залпового огня и одна система ПВО, 43 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о продвижении российских войск на купянском направлении. По его мнению, наступлением в Харьковской области Москва хочет отвлечь Киев от других направлений, "чтобы мы забрали отряды с юга и востока". "Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении", - заявил Резников на пресс-конференции.

ISW: Россия бросает элитные войска на защиту уязвимых позиций

Российское командование бросает элитные воздушно-десантные войска на защиту от украинского контрнаступления уязвимых позиций, пишет Институт изучения войны (ISW) в аналитическом обзоре. Так, подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, судя по геолоцированным кадрам, были направлены на усиление позиций возле села Работино в Запорожской области, объяснили аналитики.

Они отмечают, что военное командование РФ последовательно использовало соединения ВДВ в качестве как наступательной, так и оборонительной силы, и они могут быть истощены из-за высокого оперативного темпа. Это может ослабить способность России проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения Москвы возобновить масштабные наступательные операции, подчеркивают авторы отчета.

Минобороны РФ отчитывается о сбитых беспилотниках

Министерство обороны России обвинило Украину в неоднократных попытках атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Так, по утверждению ведомства, минувшей ночью два дрона были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью и еще два - над Тульской, а в течение дня - еще один над Брянской областью. Днем один украинский БПЛА был уничтожен над Черным морем самолетом морской авиации РФ, а второй - перехвачен и потерпел крушение, заявило Минобороны РФ. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

Кроме того, российское военное ведомство, не приводя никаких подробностей, заявило, что ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун". Как отмечают СМИ, это первый с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину случай, когда российские военные заявляют о перехвате такой ракеты. Telegram-канал "Рыбарь" бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука утверждает, что "Нептун" был выпущен из района Одессы.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два человека погибли и пятеро ранены, в том числе дети, в результате обстрела с украинской стороны из РСЗО поселка Климово. По данным властей, повреждены административные здания, школа и жилые дома, нарушено энергоснабжение. Первоначальное сообщение о гибели ребенка не подтвердилось.

Потери украинской военной техники

С начала контрнаступления в июне Украина потеряла лишь пять танков Leopard 2, пишет "Агентство" со ссылкой на данные проекта Oryx. Эту же цифру называет американский Forbes. Еще десять танков повреждены, три из них были оставлены на поле боя.

Танк Leopard 2 Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

По данным Forbes, всего в распоряжении ВСУ насчитывается 71 танк Leopard 2, сейчас на ходу остается более 50 таких танков. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 25 танков Leopard, что в пять раз больше, чем свидетельствуют фото- и видеоматериалы из открытых источников, отмечает "Агентство".

Два из уничтоженных танков - модификации Leopard 2 A4 (из 50 отправленных в Украину), а три - более современные Leopard 2 A6 (всего был поставлен 21 такой танк). При этом почти все члены экипажа в уничтоженных танках смогли спастись.

Украинские военнослужащие прошли в Польше курс по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО, сообщил Генштаб ВСУ. Участники курса изучали процессы принятия военных решений по стандартам Североатлантического альянса, оценки состояния гражданской среды, процедуры развертывания центров гражданско-военного сотрудничества, а также опыт гражданско-военного взаимодействия и защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах, указало украинское командование.

Украина сообщила о возвращении тел 84 погибших военных

Украина вернула тела еще 84 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. После идентификации они будут переданы родственникам для захоронения. Российская сторона не сообщала об обмене и не комментировала заявление украинского министерства.

В Запорожской области принудительно эвакуируют детей

Из пяти населенных пунктов Запорожской области из-за сложной ситуации с безопасностью и обстрелов будут принудительно эвакуированы дети, сообщило Минреинтеграции. Согласно данным ведомства, эвакуация затронет город Гуляйполе, пгт Степногорск и села Преображенка, Егоровка и Новопавловка. Оттуда будут вывезены 54 ребенка, а также 67 сопровождающих лиц - членов семей. Кроме детей, обязательной эвакуации подлежат маломобильные лица, проживающие в этих населенных пунктах.

Иностранная военная и финансовая помощь Украине

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он "содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя". Речь идет о передаче Киеву, в частности, ракет AIM-9 для ПВО, боеприпасов к ракетным системам HIMARS, артиллерийских боеприпасов калибров 155 и 105 мм, оборудования для разминирования, комплексов Javelin и других противотанковых систем и ракет. Кроме того, Киев получит более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, боеприпасы для устранения минно-взрывных заграждений.

Южная Корея в 2024 году предоставит Украине финансовую помощь в размере 394 млн долларов, сообщает Reuters. В пакете помощи 98 млн долларов предусмотрено на восстановление и 196 млн на гуманитарную помощь, говорится в финансовом отчете южнокорейского правительства. Еще 100 млн долларов Южная Корея предоставит Украине через международные организации. В июле президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время визита в Киев пообещал в течение нынешнего года оказать Украине "военную помощь в значительном объеме", не назвав деталей.

В Германии арестован бизнесмен, продававший РФ детали для дронов

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении немецкого бизнесмена российского происхождения, обвиняемого в поставке электронных комплектующих для дронов в Россию. Мужчину, который управляет двумя компаниями в федеральной земле Саар, обвиняют в 26 поставках электронных комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование, в том числе беспилотники "Орлан-10", применяемые в войне против Украины.

Прокуратура отмечает, что комплектующие, поставленные с января 2020 года по март 2023-го на сумму более 700 тысяч евро, нарушают эмбарго, введенное против Москвы. Для обхода санкций бизнесмен импортировал продукцию в ФРГ, а затем поставлял ее в РФ через одну из фирм в Баден-Вюртемберге. Бизнесмен находится под стражей еще с марта. В связи с особой важностью дело было передано в федеральную прокуратуру.

Журналистов Левиева и Наки заочно приговорили в РФ к 11 годам колонии

По словам журналиста Майкла Наки, он и основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев стали первыми осужденными в России по статье о распространении "фейков" о российской армии в составе организованной группы. Басманный суд Москвы заочно приговорил каждого из них к 11 годам лишения свободы, обвинение просило обоим фигурантам по 13 лет колонии общего режима. Кроме того, им на пять лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания осужденных будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Дело в отношении Левиева и Наки возбудили из-за видео на портале YouTube, в котором журналисты подвели итоги девятого дня российского вооруженного вторжения в Украину, в частности рассказали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе Запорожской АЭС. Журналисты были признаны виновными в распространении "фейков" о российской армии группой лиц "с искусственным созданием доказательств обвинения", а также по мотивам политической ненависти и из корыстных побуждений.

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