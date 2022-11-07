Арест оппозиционера Ильи Яшина продлен до 26 ноября

Суд отказался смягчить меру пресечения политику Илье Яшину, обвиняемому в "фейках" о российской армии. Два человека, вышедшие на пикеты в поддержку Яшина, были задержаны полицией.

Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября арест оппозиционного политика, бывшего муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина. Об этом сообщило в понедельник, 7 ноября, издание "Коммерсант" , ссылаясь на пресс-службу суда. Как передает сетевое медиа Sota, слушателей не пустили в зал заседания.

Яшина обвиняют в распространении "фейков" о вооруженных силах РФ. Состав преступления следствие усматривает в том, что на своем YouTube-канале политик рассказал об убийствах российскими военными мирных жителей в пригороде Киева - Буче. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Оппозиционер находится под стражей с 13 июля, его банковские счета арестованы.

Задержание пикетчиков

В тот же день полицейские задержали Ирину Чивозерцеву и Андрея Жвачкина, вышедших к зданию Басманного суда на одиночные пикеты в поддержку Ильи Яшина, пишет правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" .

Чивозерцеву и Жвачкина увезли в отдел полиции по Красносельскому району, к ним на помощь отправился адвокат от ОВД-Инфо Алан Кибизов.

Преследование по статьям о "фейках" и "дискредитации"

После начала военного вторжения в Украину российские власти приняли ряд новых законов, предусматривающих штрафы и тюремные сроки за публикацию "заведомо ложных" и "дискредитирующих" сведений об армии РФ. На практике такими сведениями полиция и суды считают любую информацию, отличающуюся от официальных сводок. По подсчетам правозащитников, за полгода в России успели рассмотреть около 3000 административных дел о "дискредитации" вооруженных сил. За восемь месяцев войны по различным статьям на противников войны завели более 300 уголовных дел .

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