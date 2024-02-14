Арест немца в Пулково. Мармелад с каннабисом запрещен?

В аэропорту Санкт-Петербурга был задержан немец, у которого были с собой мармеладные мишки. Они свободно продаются и в России, и в Германии. Но, оказывается, есть некоторые различия.

По сообщениям российских СМИ, арестованный 13 февраля в аэропорту Санкт-Петербурга немец, в рюкзаке которого таможня обнаружила мармеладных мишек с каннабисом, уверяет, что совершенно легально приобрел их в Германии в магазине. И что часто брал такие "конфеты" с собой, чтобы поспать в самолете, и никаких вопросов со стороны таможни в других странах к нему не возникало.

У российской таможни свое мнение на этот счет. "Экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола. Это наркотическое средство и, следовательно, запрещено к перемещению через таможенную границу", - цитирует RBC представителей таможни в Пулково.

Вполне возможно, что правы обе стороны.

Широкий выбор продуктов с CBD

Дело в том, что в растениях конопли содержится очень много разных веществ, в частности CBD (КБД, каннабидиол). CBD известен своими седативными, болеутоляющими, снижающими кровяное давление, уменьшающими воспаление, улучшающими сон и многими другими полезными для здоровья свойствами.

Шоколад с каннабисом Фото: Miguel Medina/AFP/Getty Images

Продукты с содержанием каннабидиола разрешены к свободной продаже и в России, и в Германии. В немецких обычных и онлайн-магазинах представлен весьма широкий выбор всевозможных товаров, содержащих CBD - от шоколадок, каплей, масел, капсул, чаев и спреев до тех самых мармеладных мишек. Например, в сети Amazon список такого рода товаров практически бесконечный - более 9000 наименований. Столь же обширно и их предложение в российской торговой сети, в частности, на сайте Яндекса .

Что считать наркотиком?

Но есть одно существенное различие. В немецких продуктах с CBD часто содержится и незначительное доля THC (ТГК, тетрагидроканнабинола), который, в отличие от совершенно безобидного и даже полезного для здоровья каннабидиола, и в самом деле является наркотическим, одурманивающим, психоактивным и вызывающим зависимость веществом, продажа, провоз через границу и хранение которого запрещены как российскими, так и немецкими законами. Разница же в допустимой норме.

В России она составляет 0,0%, в Германии - до 0,2%. При такой дозировке тетрагидроканнабинол не подпадает под действие немецкого закона о наркотиках (BtMG). Как указывают специалисты, без THC польза CBD для здоровья не могла бы проявиться, поскольку позитивные качества CBD проявляются только тогда, когда каннабидиол начинает противодействовать негативному влиянию минимального процента THC.

Это означает, что если арестованный в Пулково немецкий гражданин говорит правду и в самом деле купил роковых мармеладных мишек с CBD в Германии в обычном магазине, то вполне может быть, что уровень содержания THC в них оказался выше допустимой в России нормы.

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