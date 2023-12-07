Арест Игорю Стрелкову продлили на полгода

Игорь Стрелков (Гиркин) обвиняется в публичных призывах к экстремизму. Решение о продлении его содержания под стражей принял Мосгорсуд.

Срок ареста бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) был продлен Мосгорсудом на шесть месяцев. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции".

Игорь Гиркин был арестован 21 июля 2023 года Мещанским районным судом Москвы по делу о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", заведенному против него из-за его постов в соцсетях. Сам он вину не признает.

18 ноября Гиркин, находясь в СИЗО, объявил о самовыдвижении в качестве кандидата на выборах президента России. При этом он призвал своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты, дал указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать его.

Деятельность Игоря Стрелкова в Украине

С апреля 2014 года Стрелков (Гиркин) командовал вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил россиянина к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году. В результате той катастрофы погибли 298 человек.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Гиркин выступал с критикой российского руководства, требуя массовой мобилизации и активизации военных действий.

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