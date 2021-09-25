За два дня до выборов в бундестаг телеканал в ФРГ показал их "неофициальные результаты"

Тестируя подготовку к освещению выборов в бундестаг, немецкий общественно-правовой телеканал ARD выдал в эфир бегущую строку якобы с неофициальными предварительными результатами голосования. Она появилась на мониторах во время вечернего развлекательного шоу в пятницу, 24 сентября, то есть за два дня до выборов.

Как сообщает немецкое издание Bild, за восемь секунд были показаны "результаты" четырех партий: ХДС/ХСС (22,1 процента голосов), СДПГ (22,7%), АдГ (10,5%), СвДП (13,2%). Бегущая строка была отключена, когда на экране должны были появиться результаты левых и "зеленых".

Руководитель вещательного центра ARD Хольгер Лихтентелер (Holger Lichtenthäler) признал совершенную ошибку. "Это была техническая проверка в рамках подготовки к освещению выборов в воскресенье, которая должна была быть проведена в зоне неактивного вещания, но вышла в эфир из-за коммутационной ошибки. Это была оплошность, за которую мы приносим свои извинения", - заявил он.

Выборы нового состава бундестага пройдут в воскресенье, 26 сентября.

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