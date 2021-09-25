 За два дня до выборов в бундестаг телеканал в ФРГ показал их ″неофициальные результаты″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.09.2021

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Германия

За два дня до выборов в бундестаг телеканал в ФРГ показал их "неофициальные результаты"

Бегущая строка с якобы неофициальными результатами выборов в бундестаг демонстрировалась в течение восьми секунд в эфире вечернего развлекательного шоу. Руководитель вещательного центра ARD признал совершенную ошибку.

Во время предвыборных дебатов в студии телекомпании ARD

Во время предвыборных дебатов в студии телекомпании ARD

Тестируя подготовку к освещению выборов в бундестаг, немецкий общественно-правовой телеканал ARD выдал в эфир бегущую строку якобы с неофициальными предварительными результатами голосования. Она появилась на мониторах во время вечернего развлекательного шоу в пятницу, 24 сентября, то есть за два дня до выборов.

Как сообщает немецкое издание Bild, за восемь секунд были показаны "результаты" четырех партий: ХДС/ХСС (22,1 процента голосов), СДПГ (22,7%), АдГ (10,5%), СвДП (13,2%). Бегущая строка была отключена, когда на экране должны были появиться результаты левых и "зеленых".

Руководитель вещательного центра ARD Хольгер Лихтентелер (Holger Lichtenthäler) признал совершенную ошибку. "Это была техническая проверка в рамках подготовки к освещению выборов в воскресенье, которая должна была быть проведена в зоне неактивного вещания, но вышла в эфир из-за коммутационной ошибки. Это была оплошность, за которую мы приносим свои извинения", - заявил он.

Выборы нового состава бундестага пройдут в воскресенье, 26 сентября.

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    Автор: Александра Елкина


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