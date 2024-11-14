Apple скрыла в РФ подкасты BBC, The Insider и "Эха Москвы"14 ноября 2024 г.
Американская технологическая корпорация Apple скрыла в приложении "Подкасты" для пользователей в России новостное шоу "Что это было?" Русской службы BBC, а также подкасты радио "Эхо Москвы" и издания The Insider. Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, "Медиазона". Когда именно данный контент был скрыт, неизвестно.
Российским пользователям доступны только скрытые подкасты, прослушанные и скачанные ранее, а у новых пользователей нет возможности найти их в поиске, пишет издание. Последний доступный эпизод вышел 8 ноября.
При этом в доступе для российских пользователей остаются другие пять подкастов Русской службы BBC, сообщается далее. Вне РФ все скрытые подкасты тоже доступны.
Apple обвиняют в сотрудничестве с властями РФ
Компания Apple ушла с российского рынка после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вместе с тем в последнее время появлялись предположения о ее возможном сотрудничестве с Роскомнадзором. В частности, в июле сентябре из российского App Store исчезл 25 VPN-приложений, в сентябре - еще 98.
Apple также удаляла приложения заблокированных в России иностранных СМИ. Требования российских властей компания неоднократно выполняла и в прошлом.