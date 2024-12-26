Apple: Удаление приложений СМИ - ради соблюдения законов РФ

Американская компания объяснила удаление приложений независимых СМИ и VPN-сервисов из App Store в России необходимостью соблюдения местных законов и стремлением продолжать предоставлять свои услуги на территории страны.

Американская технологическая корпорация Apple пояснила осуществленное ей удаление приложений ряда независимых СМИ и VPN-сервисов из App Store в России необходимостью соблюдения местных законов и стремлением продолжать предоставлять свои услуги на территории страны. Об этом говорится в официальном ответе компании Apple на запрос организации "Репортеры без границ" (RSF) в среду, 25 декабря. Как отмечается в документе, представители Apple заявили, что их действия обусловлены как юридическими ограничениями, предусмотренными в российском законодательстве, так и задачей "поддерживать демократические принципы".

"Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - говорится в ответе Apple.

Apple скрыла в РФ подкасты BBC, The Insider и "Эха Москвы"

Корпорация Apple скрыла в приложении "Подкасты" для пользователей в России новостное шоу "Что это было?" русской службы BBC, а также подкасты радио "Эхо Москвы" и издания The Insider. Об этом сообщала 14 ноября издание "Медиазона". Когда именно данный контент был скрыт, неизвестно. Российским пользователям доступны только скрытые подкасты, прослушанные и скачанные ранее, а у новых пользователей нет возможности найти их в поиске, написало издание, уточнив, что последний доступный эпизод вышел 8 ноября. Вне РФ все скрытые подкасты при этом доступны.

Компания регулярно выполняет требования российских властей по удалению из магазина приложений независимых СМИ, пишет 25 декабря издание The Moscow Times (МТ). Среди удаленных - приложение "Радио Свобода", включавшее материалы ее проектов "Сибирь.Реалии" и "Север.Реалии". В октябре по требованию Роскомнадзора из магазина было также убрано приложение "Настоящего времени", уточняет МТ. Причиной стало признание организации "нежелательной" в России.

Apple обвиняют в сотрудничестве с властями РФ

Компания Apple ушла с российского рынка после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вместе с тем в последнее время появлялись предположения о ее возможном сотрудничестве с Роскомнадзором. Apple активно удаляла приложения заблокированных в России иностранных СМИ. Требования российских властей компания неоднократно выполняла и в прошлом.

В 2024 году Apple начала активно удалять и VPN-сервисы. В частности, в июле сентябре из российского App Store исчезло 25 VPN-приложений, в сентябре - еще 98. Среди удаленных приложений - NordVPN, Proton VPN и Red Shield VPN, уточняют журналисты МТ. VPN-сервисы позволяют пользователям обходить блокировки независимых медиа и являются основным для жителей России способом доступа к заблокированным ресурсам.

В сентябре 28 организаций, включая правозащитные объединения, медиа и разработчиков VPN-приложений, обратились к Apple с призывом прекратить выполнение связанных с цензурой требований российских властей.