Японская сакура и немецкая вишня - как они цветут в Германии

Все оттенки розового! Вишневый путеводитель по весенней Германии: от Берлина до Баварских Альп.

Вишни разные бывают, но цветут все красиво. Где-то - отдельные деревья около домов или посреди парков, целые аллеи, вишневые сады… Особое внимание весной в Германии привлекают, конечно же, сакуры - декоративные вишни разных сортов, распространившиеся по всему миру из Японии. Наиболее известным видом сакур являются вишни мелкопильчатые, отличающиеся своими белыми или розовыми махровыми цветками.

Сакуры в Германии

Плоды большинства видов сакур - маленькие и несъедобные, но сажают эти деревья не ради урожая. Служат они для озеленения городских улиц и скоротечного эстетического наслаждения весной. Дней десять, две недели… и все это великолепие выпадет своего рода снегопадом - покроет газоны, дороги и тротуары слоем нежных лепестков.

В Германии улицы, набережные и парки, засаженные сакурами, есть во многих городах. Самые популярные - в бывшей столице Бонне, куда мы, кончено же, заглянем, но начнем все же в других местах, чтобы расширить географию и продемонстрировать вишневое разнообразие немецких ландшафтов во всей своей красе.

Бабочка крапивница на цветущей вишне в Магдебурге Фото: Andreas Lander/picture-alliance

Вишневые сады

Прежде чем отправиться в путешествие, отметим, что плодовые сорта вишни получили распространение в Германии намного раньше экзотических декоративных сакур - в XVI веке. Завезены были сюда из Италии, куда попали еще в первом столетии до нашей эры из турецкого города Керасунд, о чем напоминают названия вишен на разных языках: немецком - Kirsche, английском - cherry, русском - черешня...

Самое старое письменное упоминание (сладкой) черешни или птичьей вишни (Süßkirsche, Vogelkirsche) в Германии датировано 1540 годом, обыкновенной или кислой вишни (Sauerkirsche, Weichselkirsche) - 1650 годом.

Сегодня общая площадь плодовых вишневых садов в Германии составляет около 7300 гектаров - примерно 10 процентов от площади всех здешних фруктовых плантаций. Больше занимают только яблони и клубника. Основные плантации расположены в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, а также в Тюрингии, Нижней Саксонии и Саксонии, где по весне можно полюбоваться цветением этих садов.

Барометры цветения

Сроки цветения вишневых деревьев зависят от вида, сорта, места и погоды. В некоторых регионах информацию для туристов публикуют в интернете. Свои так называемые барометры цветения (Blütenbarometer) есть, например, для Франконской Швейцарии , региона около Боденского озера и района Альтес-Ланд под Гамбургом.

Гамбург

Вид на городскую ратушу в Гамбурге Фото: Christian Ohde/imageBROKER/picture alliance

В Гамбурге полюбоваться цветущими вишнями можно во многих местах, в том числе, как видно на фотографии, прогуливаясь пешком или катаясь на велосипеде по берегу озера Альстерзе.

Альтес-Ланд

Вишня перед сельским домом в районе Альтес-Ланд Фото: Gudrun Petersen/JOKER/picture alliance

Около Гамбурга южнее Эльбы расположена "Старая земля" - район Альтес-Ланд, где сохранилось много старых фруктовых садов и деревьев. В первые выходные мая здесь даже проходит весенний праздник Altländer Blütenfest .

Берлин

Вишневая аллея "ТВ Асахи" в Берлине Фото: Rainer Keuenhof/picture alliance

В Берлине (и соседних районах Бранденбурга) полюбоваться сакурами можно в разных местах - www.berlin.de . Одним из самых популярных является участок, где раньше проходила Берлинская стена между столичным районом Лихтерфельде и бранденбургским городом Тельтов. Там на полуторакилометровой Вишневой аллее "ТВ Асахи" (TV-Asahi-Kirschblütenallee ) сейчас растет в общей сложности более тысячи деревьев. Они были подарены немцам жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии.

Вишневая аллея в берлинском районе Лихтерфельде Фото: picture-alliance/dpa/k. Nietfeld

Посмотреть на цветущие сакуры в Берлине можно еще в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе (Bornholmer Straße), где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены, а также в парке "Сады мира" (Gärten der Welt ) в районе Марцан.

Франконская Швейцария

Вишневый сад во Франконской Швейцарии Фото: Nicolas Armer/picture alliance/dpa

По площади вишневых садов баварский регион Франконская Швейцария (Fränkische Schweiz) находится на первом месте не только в Германии, но и во всей Европе. Здесь растет в общей сложности более 200 тысяч этих плодовых деревьев. Центром садоводства в регионе является коммуна Прецфельд, где для туристов проложен прогулочный и познавательный Вишневый маршрут - Pretzfelder Kirschenlehrpfad .

Бонн

Старый город в Бонне Фото: Ulrich Hufnagel/Xinhua/picture alliance

Бонн - немецкая столица японской вишни. В середине 1980-х годов сакурами здесь засадили две целые улицы Старого горда - Heerstraße и Breite Straße. Во время цветения сакуры посмотреть на эту красоту в Бонн приезжают многочисленные туристы. На сайте города этой достопримечательности посвящена специальная рубрика - www.bonn.de .

Дрезден

Набережная Эльбы в Дрездене Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

Саксонский город Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". Знаменитые памятники барочной архитектуры расположены в Старом городе, на который открывается прекрасный вид из Нового города - Нойштадта (Neustadt) на противоположной стороне реки, где вдоль набережной растет много вишневых деревьев.

Вюрцбург

Вюрцбургская резиденция Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Эта вишня цветет во дворцовом парке Вюрцбургской резиденции - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк был заложен во второй половине XVIII века и входит в число важнейших таких ансамблей, созданных в эпоху барокко в Германии.

Магдебург

Цветущая сакура и скейтбордист в Магдебурге Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance

Вишневая аллея, на которой деревья посажены сразу в четыре ряда! Такая достопримечательность есть в Магдебурге - столице земли Саксония-Анхальт. Во время цветения сакуры "Деревянная улица" - Хольцвег (Holzweg) становится популярным местом для романтических прогулок и фотосессий.

Ганновер

Сакура в центре Ганновера Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance/dpa

Эта фотография сделана около Рыночной церкви (Marktkirche) в столице Нижней Саксонии Ганновере - далеко не единственном месте, где здесь растут сакуры. В 1982 году 110 деревьев были посажены на бывшем городском ипподроме Alte Bult. Там сейчас находится Хиросимская роща (Hiroshima Gedenkhain ) - в память о жертвах американской атомной бомбардировки этого японского города-побратима Ганновера 6 августра 1945 года. Каждое дерево символизирует тысячу человек, погибших в этот день и первые дни после взрыва.

Шветцинген

Вишневые деревья в Шветцингене Фото: Uwe Anspach/picture alliance/dpa

Этот вишневый сад находится в парке Шветцингенского дворца в Баден-Вюртемберге - бывшей летней резиденции пфальцских курфюрстов, заложенной в середине XVIII века. На специальной странице в интернете здесь публикуют актуальные фотографии - документируют очередной сезон цветения сакуры каждые несколько дней: www.schloss-schwetzingen.de .

Лейпциг

Весна в Лейпциге Фото: Sebastian Willnow/picture alliance/dpa

В Лейпциге главное место встречи любителей сакуры - площадь Йоханнисплац (Johannisplatz) около Музея Грасси (Grassimuseum).

Берхтесгаден

Альпийский курорт Альпийский курорт Берхтесгаден Фото: Wassmuth/Fotostand/picture alliance

Цветущие японские сакуры на фоне заснеженных баварских Альп! Этим великолепием можно насладиться в курортом парке Берхтесгадена - www.berchtesgaden.de .

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