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Премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: Ukrainian Presidential Press Office/REUTERS
КонфликтыУкраина

Япония выделит Украине до 500 млн долларов

1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 марта.

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На 392-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 22 марта (время московское).

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Япония выделит Украине до 500 млн долларов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Токио предоставит Киеву 470 млн долларов односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики, а также 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

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21 марта стало годовщиной первой победной битвы с начала полномасштабного вторжения РФ: Украина освободила Мощун в Киевской области, напомнил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Украинский президент отметил, что эта битва стала первым шагом страны к победе. "Мы придем к такому же результату и в других активных действиях", - заявил Зеленский. По его словам, из аннексированного РФ Крыма "началась миграция наиболее дальновидных крыс государства-террориста".

Хроника событий 21 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 марта 00.00 - 13.59 >>>

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