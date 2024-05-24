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Япония и Южная Корея ввели новые санкции в отношении России

Сергей Ромашенко
24 мая 2024 г.

Правительство в Токио обвинило Россию в получении вооружений из Северной Кореи. Новые санкции в отношении России ввела и Южная Корея.

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Зенитный ракетный комплекс С-400 на испытательном полигоне Ашулук в Астраханской области
Испытательный полигон российских ПВО Ашулук - новый фигурант санкционного списка ЯпонииФото: Maksim Blinov/Sputnik/dpa/picture alliance

Япония на фоне военного сотрудничества Москвы с Северной Кореей расширила санкции против России, включив в штрафной список одно физическое и девять юридических лиц из России, а также две компании с Кипра, сообщило министерство иностранных дел в Токио в пятницу, 24 мая.

Под санкции, в числе прочих, подпали генеральный директор государственной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и сам перевозчик, военный полигон Ашулук (главный испытательный полигон российских систем ПВО), исследовательский комплекс "Владимировка", командование военно-транспортной авиации и "Трансморфлот". Кроме того, ограничения введены против кипрских компаний IBEX Shipping INC и Azia Shipping Holdings Limited.

Поставки вооружений России из КНДР

Япония связала санкции, предусматривающие заморозку активов, с поставками вооружений в Россию из Северной Кореи. "Правительство Японии решительно осуждает закупки Россией оружия у Северной Кореи, поскольку это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации в Украине", - подчеркивается в заявлении МИД в Токио.

В марте США анонсировали публикацию доказательств сотрудничества России с КНДР в военной сфере. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что Пхеньян может предоставлять Москве военную помощь. В Пхеньяне подчеркивали, что Северная Корея никогда не поставляла России оружие. Глава МИД РФ Сергей Лавров также называл подобные утверждения слухами.

Минэкономики Японии 17 апреля ввело запрет на экспорт в Россию товаров 164 категорий. Под ограничения подпали, в частности, минеральное топливо, изделия из стали, включая трубопроводы, электрооборудование и литий-ионные аккумуляторы, яхты и другие прогулочные и спортивные суда. Помимо этого, Япония с 10 мая запретила импорт непромышленных российских алмазов.

Санкции со стороны Южной Кореи

Со своей стороны Южная Корея объявила о введении санкций против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов, обвинив их в финансировании ракетной и ядерной программ Пхеньяна и в перевозке военных грузов между РФ и КНДР.

"Наше правительство вводит самостоятельные санкции против семи физических лиц из Северной Кореи и двух российских судов в связи перевозкой военных товаров между Севером и Россией и оружейной сделкой, финансированием разработки ядерной и ракетной программ посредством получения иностранной валюты и доставки нефти", - говорится в сообщении МИД в Сеуле. В ведомстве подчеркнули, что такие действия нарушают резолюции Совбеза ООН.

МИД Южной Кореи также заявил, что "два российских судна перевозили военные предметы между Россией и Северной Кореей, транспортируя большое число контейнеров", и призвал "остановить военное сотрудничество" между РФ и КНДР.

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