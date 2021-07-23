Апелляционный суд в Москве подтвердил продление ареста журналиста Сафронова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил продление ареста обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, бывшего спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей", а также советника главы "Роскосмоса". Во вторник, 27 июля, суд отклонил жалобу защиты на постановление Мосгорсуда от 30 июня, оставив его без изменений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом, Сафронов, находящийся в СИЗО более года, останется под арестом до 7 октября.

Сафронов переведен в одиночную камеру в день публикации колонки в "Ведомостях"

Между тем в Telegram-канале адвоката Сафронова Ивана Павлова указывается, что журналист 23 июля переведен в одиночную камеру СИЗО "Лефортово". Именно в этот день издание "Ведомости" опубликовало, а затем удалило колонку Сафронова о сфабрикованных обвинениях в госизмене и шпионаже.

"Иван Сафронов передал через адвоката Даниила Никифорова, что знает о приключениях своей статьи, снятой с сайта "Ведомостей". И, кстати, с пятницы он находится в одиночной камере", - сообщается в Telegram-канале и уточняется, что значительная часть информации взята из рассказов сокамерников.

Колонка в "Ведомостях"

Ранее "Ведомости" опубликовали колонку Сафронова о том, как возбуждаются и ведутся дела о госизмене, каковы особенности работы следователей и адвокатов по назначению. По его сведениям, следствие по каждому "шпионскому" делу продолжается 17 месяцев. В течение этого времени подозреваемый фактически лишен возможности защищаться. К тому же изоляция от внешнего мира крайне негативно отражается на его психике. В подобных условиях человека можно довести до такого состояния, что он признает свою вину.

В редакцию статья была передана адвокатами журналиста. В середине того же дня дня публикация с сайта издания исчезла, некоторое время спустя стал недоступен и сайт "Ведомостей". Журналисты сообщили о хакерской атаке.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован по подозрению в государственной измене. В его квартире прошли обыски. По версии ФСБ России, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Конечным получателем данных были США, считает следствие.

Сам Сафронов отрицает свою вину и уверен, что дело против него связано с журналистской деятельностью. Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России. За Сафронова поручились около 230 журналистов, политиков и общественных деятелей.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции утверждал, что Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность", ему вменены в вину "шпионаж, измена". "Самый большой грех, который у нас есть, - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - заявил он.

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