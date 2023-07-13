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AP: Тысячи украинцев содержатся в "сети тюрем" РФ

Александра Иванова
49 мин. назад

В тюрьмах в РФ и на оккупированных территориях украинцы подвергаются пыткам и психологическому насилию и используются для рабского труда, пишет агентство AP.

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Российский военослужащий у стен одной из тюрем на оккупированных территориях Украины в 2022 году
Российский военослужащий у стен одной из тюрем на оккупированных территориях Украины в 2022 годуФото: AP/picture alliance

Тысячи украинских граждан содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях, где они подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже используются для рабского труда. И Россия планирует построить еще десятки тюрем, сообщает в четверг, 13 июля, информагентство AP со ссылкой на правительственный документ РФ, якобы оказавшийся в распоряжении редакции.

Журналисты заявляют, что пообщались "с десятками людей, в том числе 20 бывшими заключенными, военнопленными, родственниками более дюжины гражданских лиц, оказавшихся в заключении, двумя украинскими офицерами службы разведки и одним правительственным переговорщиком". Полученные от них данные, а также снимки со спутника, предоставленные организацией "Красный Крест" письма и другие документы подтверждают, что в России существует масштабная система содержания под стражей и жестокого обращения с гражданским населением, прямо противоречащая Женевским конвенциям, пишет AP.

О предполагаемых пытках украинцев в российских тюрьмах

Агентство ссылается также на данные правозащитника, основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, утверждающего, что как минимум 4000 украинцев из числа мирных жителей удерживаются в заключении в России и по крайней мере столько же - на оккупированных РФ территориях Украины.

Журналисты указывают, что попавший в их руки правительственный документ РФ, датированный январем 2023 года, предполагает создание к 2026 году 25 новых колоний и шести центров содержания в заключении на оккупированной территории Украины.

Правозащитник Владимир Осечкин
Правозащитник Владимир ОсечкинФото: Francois Mori/AP Photo/picture alliance

В публикации отмечается, что надругательства над украинскими заключенными и пытки, в том числе с применением электрошокеров, избиений и имитации удушения, являются в российских тюрьмах "повседневностью".

Выступление Владимира Осечкина в ПАСЕ

22 марта 2023 года Владимир Осечкин выступил на слушаниях правового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с докладом о специальных лагерях для украинских военнопленных, которые, по его сведениям, действуют в России. Спустя два дня, 24 марта, он подробно рассказал об этих лагерях в передаче "DW Новости Шоу".

"Речь идет о 12-15 учреждениях ФСИН, в которых, по нашим подсчетам, прямо сейчас содержатся тысячи украинских военнопленных. В отношении них жестко действуют местные сотрудники администрации колонии и СИЗО и еще жестче - бойцы сводных отрядов и сотрудники отделов специального назначения, так называемых ОСН", - подчеркнул он в том интервью. Доказательства системного характера пыток в российских тюрьмах, в том числе по отношению к украинским заключенным, правозащитник передал в ПАСЕ.

Россия отрицает факт незаконного удержания в тюрьмах украинских гражданских лиц. Официальной реакции на публикацию AP пока не последовало.

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Статья агентства AP о пытках украинцев в российскиих тюрьмах

Takeaways from the AP investigation into thousands of Ukrainian civilians held by Russia in prisons
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