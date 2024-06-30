Посредники не хотят войны между Израилем и "Хезболлах"

На фоне буксующих переговоров о перемирии в секторе Газа американские и европейские официальные лица предупреждают "Хезболлах", что ей не стоит обострять конфликт с Израилем.

Американские, европейские и арабские посредники пытаются не допустить, чтобы участившиеся трансграничные удары между израильской армией и ливанскими боевиками из группировки "Хезболлах" переросли в масштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах в субботу, 29 июня, сообщило агентство AP.

"Надежды на прекращение огня в конфликте Израиля с (напавшей на него террористической организацией. - Ред.) ХАМАС в секторе Газа, которое позволило бы прекратить атаки "Хезболлах" и других связанных с Ираном военизированных формирований, не оправдываются, - говорится в публикации. - По словам действующих и бывших дипломатов, на фоне буксующих переговоров американские и европейские официальные лица предупреждают "Хезболлах", которая намного сильнее ХАМАС, но считается слишком самоуверенной, что она не должна противостоять военной мощи Израиля".

Планы Израиля для возможного ввода войск в Ливан

В частности, дипломаты предупреждают, что военизированной группировке "не стоит рассчитывать, что США или кто-либо еще сможет сдержать израильских лидеров, если они решат осуществить готовые для реализации планы наступления на Ливан, указывает агентство.

На прошедшей неделе интенсивность взаимных ударов Израиля и "Хезболлах", производимых через ливанскую границу, пошла на спад, отмечают журналисты. Однако, как констатирует Джеральд Фейерстайн, бывший высокопоставленный дипломат США на Ближнем Востоке, пока не ясно, связано ли это с желанием сторон избежать вторжения Израиля в Ливан.

25 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил во время встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, что подобная война стала бы "катастрофой для Ливана". "Еще одна война между Израилем и "Хезболлах" могла бы легко превратиться в региональную войну с ужасными последствиями для Ближнего Востока", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

В ответ Галлант указал : "Мы тесно сотрудничаем, чтобы достичь соглашения, но нам нужно обсуждать и готовность к любому возможному сценарию".

Возможные последствия в случае входа Израиля в Ливан

Аналитики полагают, что союзные Ирану военизированные группировки отреагируют на возможный ввод войск Израиля в Ливан с гораздо большей силой, чем на операцию Израиля против ХАМАС в секторе Газа. В свою очередь европейцы опасаются, что новый масштабный конфликт приведет к потокам беженцев, напоминает AP.

"Мы будем продолжать помогать Израилю защищать себя, это останется неизменным", - пообещал ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Но что касается гипотетического… - особенно в отношении северной границы - опять же, мы не хотим открытия второго фронта, и мы хотим выяснить, можем ли мы разрешить напряженность там с помощью дипломатических процессов", - цитирует его AP.

Как указал в беседе с AP Ранда Слим - старший научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока (The Middle East Institute), "еще есть надежда, что обсуждаемые планы Израиля свернуть масштабные боевые действия в южном городе Рафах и других районах сектора Газа могут заставить "Хезболлах" сократить свои ракетные обстрелы Израиля". Однако без прекращения огня в секторе Газа любое временное затишье на ливанско-израильской границе "не будет достаточным", предупредил эксперт.