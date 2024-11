AP: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о "мусоре"

Сотрудники пресс-службы Белого дома изменили стенограмму телефонной беседы, во время которой президент США Джо Байден раскритиковал сторонника кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, комика Тони Хинчклиффа, из-за его слов о Пуэрто-Рико. Об этом сообщило в пятницу, 1 ноября, агентство Associated Press (АР) со ссылкой на источники и внутреннее письмо главы отдела стенографистов администрации президента.

Согласно исходной версии стенограммы прямой речи президента, Байден назвал сторонников Трампа "мусором" - в качестве реакции на высказывание Хинчклиффа, заявившего на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, что Пуэрто-Рико - "остров мусора, плавающий в океане". "Единственный плавающий мусор, который я там вижу, - это его сторонники" ("The only garbage I see floating out there is his supporters"), - значилось в стенограмме Байдена.

Однако в документе, опубликованном на сайте Белого дома, у слова supporters появился апостроф, из-за чего смысл фразы поменялся: "Единственный плавающий мусор, который я там вижу, принадлежит его стороннику" ("The only garbage I see floating out there is his supporterʼs"). Исправленная фраза, как отмечает АР, указывает на то, что Байден имел в виду конкретно Тони Хинчклиффа, а не всех сторонников Трампа.

Байден лично подтвердил превратность восприятия его высказывания

Сам Джо Байден написал 30 октября в соцсети Х, что не называл всех сторонников Дональда Трампа мусором и что имел в виду конкретно "ненавистническую риторику о Пуэрто-Рико, извергнутую сторонником Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден".

В письме руководителя офиса стенографистов, подлинность которого подтвердили источники AP, говорится, что пресс-служба внесла изменения, "посоветовавшись с президентом", что, по мнению главы отдела, является "нарушением протокола и целостности стенограммы". Он отметил также, что текст стенограммы, переданный в Национальный архив США, отличается от версии, которую пресс-служба Белого дома представила общественности.

Конгрессмены-республиканцы Элиз Стефаник и Джеймс Комер обвинили сотрудников президентской администрации в том, что пресс-служба "выпустила фальшивую стенограмму". В письме к советнику Белого дома Эду Сискелу 30 октября они призвали администрацию сохранить документы и внутреннюю переписку, связанные с высказываниями Байдена и публикацией стенограммы. "Сотрудники Белого дома не могут переписывать слова президента Соединенных Штатов, чтобы придать им более политический смысл", - приводит агентство АР выдержку из письма законодателей, заявивших также, что эти действия могут являться нарушением Закона о президентских записях от 1978 года.

Как пишет АР, кандидидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в тот же день дистанцировалась от комментариев Байдена. "Позвольте мне прояснить ситуацию, - заявила она журналистам, - я категорически не согласна с любой критикой людей на основании того, за кого они голосуют".

Трамп пообщался с журналистами из кабины мусоровоза

Дональд Трамп отреагировал на слова Джо Байдена о "мусоре" среди его сторонников тем, что 30 октября по прибытии в штат Висконсин забрался в светоотражающем оранжево-желтом жилете в кабину мусоровоза, на котором был написан слоган его кампании - "Make America great again" (Сделаем Америку снова великой).

Сидя в кабине брендированного мусоровоза, Трамп заявил, что этот мусоровоз - "в честь Камалы (Харрис. - Ред.) и Джо Байдена" и что он любит Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит его. "Я ничего не знаю об этом комике. Я просто люблю Пуэрто-Рико. Никто не сделал для Пуэрто-Рико больше, чем я", - сказал он, после чего вновь подчеркнул, что "ничего не знает" о комике Тони Хинчклиффе и "никогда его не видел".

Основной день президентских выборов в США назначен на 5 ноября.