АОП обеспокоено нарушениями прав мигрантов на границах ЕС

В Евросоюзе не проводят эффективного расследования случаев нарушения прав мигрантов на границах Евросоюза, считают в Агентстве ЕС по основным правам.

На внешних границах Евросоюза нередко происходят нарушения прав мигрантов и беженцев. В то же время правительства стран - членов ЕС предпринимают недостаточно усилий, чтобы противостоять подобным нарушениям или расследовать их. Такие выводы содержатся в докладе Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), обнародованном во вторник, 30 июля.

Хотя многие сообщения о неподобающем обращении с мигрантами на границах ЕС кажутся достоверными, часто подобные инциденты не расследуются. Если уголовные расследования все же начинают, их часто прекращают еще на досудебной стадии, говоится в пресс-релизе АОП.

Ситуация в Венгрии, Греции и Хорватии

Авторы доклада особенно внимательно рассматривают ситуацию в балканском и средиземноморском регионах. По их оценке, Венгрия, Греция и Хорватия, в частности, "в ходе пограничного менеджмента" не проводили эффективного расследования случаев дурного отношения (к мигрантам. - Ред.) или их гибели.

Примеры неподобающей расследовательской деятельности властей этих стран включают недостаточные усилия для поиска и заслушивания жертв и свидетелей, препятствование адвокатам в их работе и отсутствие доступа к ключевым доказательствам, таким как видеозаписи камер пограничного наблюдения, утверждается в докладе.

При этом сотрудники пограничных служб несут наказание за нарушение ими прав мигрантов лишь в исключительных случаях, указывают в АОП.

"Необходимо обеспечить большую прозрачность по вопросу о количестве и типе расследуемых дел, а также относительно результатов таких расследований. Это укрепило бы мнение о том, что к делу относятся серьезно", - подчеркивают авторы.

Что такое АОП

Агентство Европейского Союза по основным правам является независимым органом Евросоюза, созданным с целью предоставления помощи и экспертных заключений для ЕС и его стран-участниц при реализации ими законодательства Европейского Союза по вопросам основных прав. Цель Агентства - способствовать полному соблюдению в ЕС основных прав при принятии определенных мер или формулировании направлений своей деятельности.