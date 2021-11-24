Антиваксеры в России: почему их так много? Объясняет психолог (24.11.2021)

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Вакцинация в России идет крайне медленными темпами, в стране среди разных групп населения немало так называемых антиваксеров. Почему многие в России не хочет прививаться от коронавируса?
Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 7 июня.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 8 июня.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 5 июня.
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