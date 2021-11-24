 Антиваксеры в России: почему их так много? Объясняет психолог (24.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.11.2021

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Антиваксеры в России: почему их так много? Объясняет психолог (24.11.2021)

Вакцинация в России идет крайне медленными темпами, в стране среди разных групп населения немало так называемых антиваксеров. Почему многие в России не хочет прививаться от коронавируса?

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