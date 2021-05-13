"Антисемитизм - это проблема общества"

В 2021 году отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии. В программе юбилейного года #JLID2021 значится около тысячи мероприятий и проектов: концертов, выставок, подкастов, театральных постановок, кинопремьер и так далее. Как новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке отражается на этих планах?

На вопросы DW ответил исполнительный директор оргкомитета юбилейного года Андрей Ковач (Andrei Kovacs) - музыкант и предприниматель из Кельна, родившийся в семье венгерских евреев. Предки Андрея Ковача прошли через Будапештское гетто и выжили в концентрационном лагере Берген-Бельзен. Разговор состоялся во время еврейского праздника Шавуот, отмечаемого с 16 по 18 мая.

DW: Что это за праздник?

Андрей Ковач

Андрей Ковач: У Шавуота есть два значения - природное и библейско-историческое. Это праздник урожая - жатвы первой пшеницы в Израиле. И в эти дни мы также празднуем дарование Всевышним Торы еврейскому народу и Десяти заповедей на горе Синай. Существует традиция пить много молока, есть сладкие и молочные продукты, мед. В первую ночь принято не спать, а изучать Тору. Во многих общинах проходят чтения и дискуссии. Можно сказать, что Шавуот - это своего рода "Белая ночь Торы" - "White Night of the Tora".

- Обострение конфликта на Ближнем Востоке отразилось сейчас на праздничном настроении?

- Конечно, настроение омрачено. У многих в Израиле живут родственники - родители, дети, братья и сестры, которые сейчас проводят бессонные ночи в бомбоубежищах. А в это время здесь, в Германии, совершаются нападения на синагоги, на улицах немецких городов выкрикивают антисемитские лозунги.

- Почему сейчас так обострился этот конфликт. Какие причины у нынешней эскалации, на ваш взгляд?

- В Израиле ситуация очень сложная. В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки, и боевики террористической группировки ХАМАС воспользовались этим, чтобы нанести удар по мирному населению Израиля. Этот удар следует рассматривать как большой террористический акт, преследующий одну цель - уничтожить как можно больше людей. В число этих людей входит и более двадцати процентов израильтян, имеющих арабские корни. Израиль должен дать отпор этой террористической атаке.

- И все это происходит в юбилейный год еврейской жизни в Германии. Какие чувства вы испытываете, понимая, что как раз сейчас евреи нуждаются в большей защите, чем раньше?

- То, что мы наблюдаем в последние дни, увы, повторяется из раза в раз. Враждебное отношение к Израилю на почве антисемитизма для евреев в Германии, к сожалению, стало повседневностью. На протяжении долгих лет многие люди закрывали на это глаза, а некоторые организации даже поддерживали такие настроения. И как только Израиль вынужден защищаться, отстаивая свое право на существование, антисемитизм проявляется вот в таких формах. Удивительно, что спустя всего 76 лет после Холокоста, так много людей отказывается понимать, что израильское государство не может бездействовать, когда ему угрожают.

- Вы планировали как можно более открыто праздновать этот год. Как актуальные события отразятся на программе мероприятий?

- Конечно, происходящее оказывает на нас влияние. Антисемитские нападения последних дней еще раз наглядно показали, насколько уязвима жизнь евреев в Германии, и как этими предрассудками можно злоупотреблять в политических целях. Этот год был задуман и спланирован как событие общественного масштаба. И эта цель остается. Этот праздник живет тем, что люди из совершенно разных слоев объединяются и вместе принимают участие в многочисленных встречах и мероприятиях. И как раз сейчас важно проявить солидарность. Я уверен, что происходящее не изменит взгляды и намерения партнеров нашего проекта, и они только с еще большей настойчивостью воспользуются этой возможностью и проведут этот праздник - во имя еврейской жизни в Германии и против антисемитизма.

- А как можно в рамках этого года затронуть проблему конфликта на Ближнем Востоке?

- К конфликту на Ближнем Востоке быстро прибегают, когда заходит речь о жизни евреев в Германии. Но на самом деле в этом контексте ему нет места. Стереотипы, теории заговора, мифы, - все это часть совокупных идей, которые разделяют некоторые люди в Германии. И они существовали и до 1948 года, когда был основан Израиль. Антисемитизм - это проблема общества, не политики. Как живется по соседству палестинцам и евреям в Германии? Когда мы смотрим на происходящее в Гельзенкирхене и других немецких городах, то мало что напоминает уважительные отношения. Но по своему опыту, я знаю, что большинство людей, независимо от их происхождения, могут различать и не сводить все к общему знаменателю. В Германии у нас гораздо больше общего, чем то, что нас разделяет. И я надеюсь, что в будущем мы научимся лучше понимать и узнавать друг друга.

- Почему конфликт на Ближнем Востоке нашел благодатную почву в Германии? Может, были допущены ошибки в политике интеграции?

- Конфликт подхватили по всему миру, Германия здесь - не исключение. Я думаю, что для интеграции всегда можно сделать больше. Многие семьи бегут в Германию из стран, где распространен радикальный исламизм, где процветает антисемитизм. Конечно, очень сложно вырвать людей из этих шаблонов. Демократии и плюрализму еще только предстоит научиться. Это большая задача, которая требует много времени, и которая возможно многими до сих пор недооценивалась в Германии.

- А что немецкое правительство может предпринять в рамках этого года, чтобы способствовать улучшению отношений? У вас есть какие-то пожелания?

- В рамках юбилейного года мы получаем колоссальную поддержку от наших партнеров, политиков, церквей, гражданского общества. Это говорит мне о том, что есть потребность в инициативах, которые сделают возможными совместные встречи. То, что мы заявили о жизни евреев, показываем ее и приглашаем принять в ней участие в рамках этого года, как знак против антисемитизма, не должно закончиться с окончанием этого празднования, а должно как раз положить начало. Сейчас уже у каждого пятого немца есть миграционные корни, и эта доля растет. Может, этот юбилейный год станет примером для других людей, чтобы показать свою культуру и сказать, что она является частью общества, которое основано на плюрализме. Я могу только пожелать, чтобы федеральное правительство и дальше поддерживало такие проекты.

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