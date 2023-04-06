  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (фото из архива)Фото: Andrew Medichini/AP/picture alliance
ПолитикаИталия

ANSA: Берлускони проходит химиотерапию от лейкемии

Екатерина Венкина
37 мин. назад

Сильвио Берлускони госпитализирован, к нему приехали дети, пишет Reuters. По данным ANSA, бывшему премьер-министру Италии проводят химиотерапию, его состояние - стабильное.

https://p.dw.com/p/4PmaZ

У бывшего премьер-министра Италии, 86-летнего Сильвио Берлускони - лейкемия (лейкоз). Об этом в четверг, 6 апреля, передало агентство Reuters со ссылкой на источник. Информацию подтвердила и газета Corriere della Sera.

По ее данным, он находится в больнице San Raffaele в провинции Милан и помещен в палату интенсивной терапии. По предварительным сведениям, у него отмечались проблемы с дыханием, связанные с рецидивом пневмонии, сообщила Corriere della Sera.

Reuters в свою очередь написало, что политик - в кардиологическом отделении.

Официального подтверждения диагноза со стороны представителей Берлускони пока не поступало.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что Берлускони начал химиотерапию, причем первый курс лечения был проведен в больнице 5 апреля. Состояние бывшего главы кабмина оставалось стабильным, добавило агентство.

Дети Сильвио Берлускони - дочь Мария и сын Луиджи - прибыли в больницу 6 апреля, но не стали разговаривать с репортерами и съемочными группами, ожидавшими у входа.

"Провел спокойную ночь"

Партия Сильвио Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия") является частью правой коалиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони, но сам он не входит в правительство.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил государственному телевидению RAI, что пообщался с медиками: "Сегодня утром я разговаривал с профессором (Альберто - Ред.) Дзангрилло (личным врачом премьера. - Ред.), и он сказал мне, что Берлускони провел спокойную ночь, его состояние стабильно".

Таяни, давний союзник Берлускони по партии Forza Italia, напомнил, что у того был целый ряд проблем со здоровьем.

"Мы все хотим быть оптимистами и надеемся, что лев скоро вернется и возьмет на себя руководство партией. Он наш политический лидер и, конечно, он никогда не сдается", - добавил Таяни.

Испытывал проблемы со здоровьем

Позднее партия выступила с заявлением, в котором говорится, что Берлускони утром 6 апреля поговорил с высокопоставленными союзниками Forza Italia и призвал их к "максимальной приверженности" работе в парламенте. "Страна нуждается в нас", - приводились его слова в партийном заявлении.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько операций, включая хирургическое вмешательство в связи с лечением рака простаты. В 2016 году ему сделали сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года он переболел тяжелой формой COVID-19.

Стал членом Сената в 2022 году

Сильвио Берлускони четырежды занимал должность премьер-министра Италии, в последний раз - до 2011 года. В сентябре 2022 года он вернулся в итальянский Сенат после внеочередных парламентских выборов.

До прихода в политику в 1994 году Берлускони сделал состояние на коммерческом телевидении, он также был владельцем футбольного клуба "Милан".

Семейная холдинговая группа Fininvest Берлускони сохраняет контроль над вещательным бизнесом MediaForEurope.

В феврале миланский суд оправдал экс-премьера, который подозревался в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Лейкемия (рак крови) - злокачественное заболевание системы кроветворения, как правило, с поражением красного костного мозга.

Смотрите также:

Берлускони выступил в защиту ягнят - и расколол Италию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В Италии новый правительственный кризис

В Италии новый правительственный кризис

В Италии очередной правительственный кризис. На место премьер-министра претендует его же однопартиец - председатель Демократической партии Маттео Ренци.
Политика14 февраля 2014 г.01:23 мин.
external

Италия перед выборами: Берлускони не ждут

Италия перед выборами: Берлускони не ждут

24-25 ферваля в Италии пройдут парламентские выборы. Благодаря жестким мерам экономии Италия постепенно выходит из кризиса. Однако не исключено, что к власти снова придет Сильвио Берлускони.
Экономика и бизнес17 февраля 2013 г.01:25 мин.
Карикатура DW: "Президент РФ Владимир Путин" тащит ящик с бутылками, на котором написано "Vodka". Полицейский в надписью "санкции" на фуражке показывает ему рукой "стоп". "Путин" в ответ недоумевает: "Водка хорошая - сам проверял!"

Водка в подарок от Путина, или Санкционка для Берлускони

Водка в подарок от Путина, или Санкционка для Берлускони

В Еврокомиссии заявили, что 20 бутылок водки, которые Путин подарил Берлускони на 86-летие, подпадают под санкции, связанные с войной РФ против Украины. Карикатура DW о неудачном подарке.
Политика20 октября 2022 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Си и Макрон

Макрон после встречи с Си призвал к диалогу по Украине

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатурный президент России Владимир Путин стоит у пульта с микрофоном, за ним бегает его карикатурный пресс-секретарь Дмитрий Песков с табличкой "Аплодисменты".

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Политика58 мин. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Политика21 ч. назад60:37 мин.
Карикатурный бывший президент США Дональд Трамп машет кулаками на скульптуру, изображающую меч правосудия.

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Политика22 ч. назад
Логотип страховой компании Allianz на офисном здании

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Экономика и бизнес3 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Конфликты18 ч. назад
Задержание журналистки во время акции протеста в Москве

Дело Гершковича: предупреждение немецким журналистам в РФ?

Дело Гершковича: предупреждение немецким журналистам в РФ?

Свобода прессы21 ч. назад
На главную страницу