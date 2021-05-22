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Anonymous

Хакеры группировки Anonymous взламывали международные платежные системы и сайты госорганов разных стран, перехватывали переговоры спецслужб... В 2015 году они объявили кибервойну "Исламскому государству".

Хакерская группировка Anonymous известна кибератаками на международные платежные системы, взломом сайтов госорганов разных стран, перехватом переговоров спецслужб, акциями против ресурсов Интерпола и Ватикана… Осенью 2015 года хакеры Anonymous объявили кибервойну исламистской террористической организации "Исламское государство". Неизвестно, кто входит в эту группировку, обладающую весьма слабой структурой, какова ее численность. На публике представители Anonymous появляются только с закрытыми лицами - в масках Гая Фокса.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Demonstrators clash with police as protests enter their fourth week with a new national strike called by workers' unions, students and organisations demanding a series of social changes, in Medellin, Colombia May 19, 2021. REUTERS/Santiago Mesa NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

Посольство РФ в Колумбии отвергает обвинения России в кибератаках 22.05.2021

Ответственность за атаки на сайты колумбийского парламента и армии взяла хакерская группировка Anonymous. С 28 апреля на массовых протестах в стране погибли не менее 42 человек.
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 05: A masked protester waves an 'Anarchy' flag in front of a line of police during the Million Mask March on November 5, 2016 in London, England. Thousands of demonstrators, many wearing the Guy Fawkes mask associated with the Anonymous hacking collective, take part in the annual Million Mask March through the streets of central London today. The anti-establishment demonstration, which falls on Guy Fawkes night, is one of several taking place in cities around the world. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

В Лондоне прошел хакерский "Марш миллиона масок" 06.11.2016

В ходе акции в поддержку хакерской группировки Anonymous в британской столице были задержаны почти 50 человек. Хакеры взяли на себя ответственность за сбой в работе сайта Скотленд-Ярда.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Aktivist mit einer Guy-Fawkes-Maske, dem Erkennungszeichen der Hackergruppe Anonymous, winkt am 22.10.2011 in Frankfurt am Main. Die Hacker-Gruppe Anonymous hat nach Medienberichten tausende Kreditkartendaten von Kunden der US-Sicherheitsfirma Stratfor gestohlen. Ziel sei es, «mehr als eine Million Dollar» als Weihnachtsspenden umzuverteilen, zitierten BBC und «Washington Post» Anonymous-Mitglieder. Opfer hätten bereits von nicht genehmigten Überweisungen berichtet. Foto: Marc Tirl (zu dpa 0355 vom 26.12.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сингапур капитулировал перед компьютерными мошенниками? 17.06.2016

Одно из самых технически прогрессивных государств мира отключит интернет в госучреждениях. Гарантировать безопасность в Сети сочли невозможным. На очереди другие страны?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am 16.06.2011 in Hamburg vor verschiedenen Computern und Monitoren. Foto: Jana Pape/dpa (zu dpa-KORR: «Cyber-Attacke auf US-Banken mit veralteten Websites aus Deutschland» vom 19.04.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Банки Турции подверглись кибератаке 25.12.2015

Масштабной кибератаке подверглись банки в Турции. Местные СМИ полагают, что это дело рук России или хакерской группы Anonymous.
Russian specialist in the information security field Eugene Kaspersky, founder and CEO of Kaspersky Lab, presents his visions for the fight against cybercrime, defensive strategies in cyberwar and security options for sensitive system data of companies and organizations in Prague, Czech Republic, July 25, 2013. (CTK Photo/Katerina Sulova)

Касперский призывает к интернет-борьбе с ИГ на государственном уровне 28.11.2015

По мнению Евгения Касперского, кибервойна против исламистов должна вестись правительствами стран мира, а не активистами, такими как хакерская группа Anonymous.
Хакеры атаковали ИГ в киберпространстве.

Видео: Хакеры против террористов 19.11.2015

Хакеры утверждают - им удалось заблокировать несколько тысяч аккаунтов экстремистов в социальных сетях. Эксперты считают подобные заявления скорее самопиаром.

Хакеры Anonymous объявили войну "ИГ" (19.11.2015) 19.11.2015

Хакеры утверждают - им удалось заблокировать несколько тысяч аккаунтов экстремистов в социальных сетях. Эксперты считают подобные заявления самопиаром.
A protester wearing a Guy Fawkes mask poses during a demonstration by supporters of the Anonymous movement, as part of the global Million Mask March protests in Nantes, November 5, 2014. REUTERS/Stephane Mahe (FRANCE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

Комментарий: Анонимное "Войско мертвых" на тропе войны с ИГИЛ 19.11.2015

Почему Anonymous встали на сторону системы, с которой всегда боролись? И как они могут навредить террористам из ИГИЛ? Комментарий Александра Плющева специально для DW.
A person claiming to speak for activist hacker group Anonymous is seen issuing a warning throught a video circulated online to 'go to war' with the Singapore government over recent Internet licensing rules on November 1, 2013. Activist group Anonymous hacked a Singapore newspaper website on November 1 and threatened wider cyber attacks over Internet freedom, with government agencies reportedly on alert after the group said it would 'wage war' with the city-state. AFP PHOTO\ROSLAN RAHMAN (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)

Почему Anonymous - угроза для террористов ИГ 19.11.2015

Около года группа хакеров боролась с исламистами в интернете, а теперь объявила им кибервойну. Сетевое противодействие не уничтожит ИГ, но может представлять для него определенную угрозу.
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Кто создает украинским властям интернет-неприятности 25.02.2013

На Украине вновь заявили о себе хакеры, оппозиционно настроенные по отношению к властям страны. Кто они такие и какие преследуют цели, выяснял корреспондент DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Computer Code ist am 20.11.2011 auf einem Bildschirm in Köln zu sehen. Hacker haben die Internetseite des britischen Innenministeriums kurzzeitig lahmgelegt. Die Seite konnte am Samstagabend für einige Stunden teilweise nicht aufgerufen werden, funktionierte am Sonntag aber wieder problemlos. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter warnten Hacker der Gruppe Anonymous, dass die Seite von nun an jeden Samstag lahmgelegt werden könnte. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Федеральная служба охраны отбивает атаки хакеров на сайты Кремля 09.05.2012

Российская группа хакеров Anonymous организовала атаки на сайты Кремля и президента России. Таким образом она выразила поддержку оппозиционным движениям страны.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Computer Code ist am 20.11.2011 auf einem Bildschirm in Köln zu sehen. Hacker haben die Internetseite des britischen Innenministeriums kurzzeitig lahmgelegt. Die Seite konnte am Samstagabend für einige Stunden teilweise nicht aufgerufen werden, funktionierte am Sonntag aber wieder problemlos. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter warnten Hacker der Gruppe Anonymous, dass die Seite von nun an jeden Samstag lahmgelegt werden könnte. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Хакеры Anonymous атаковали сайт Кремля 09.05.2012

Кремлевские интернет-специалисты с утра 9 мая отражают хакерские атаки на сайт президента России. Официальный интернет-ресурс открывается с перебоями.
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Российские интернет-СМИ подверглись DDoS-атакам 06.05.2012

Хакеры атаковали сайты нескольких российских интернет-СМИ. Из-за масштабных DDoS-атак в течение некоторого времени отсутствовал доступ к страницам "Коммерсанта", "Эха Москвы", телеканала "Дождь" и издания Slon.ru.
Kundgebung der Opposition in Moskau gegen den neugewählten Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag, den 10. März 2012. Autor: Artjom Khan, DW-Korrespondent in Moskau.

В России задерживают активистов, собирающихся участвовать в "Марше миллионов" 04.05.2012

Полиция задерживает активистов, намеренных принять участие в "Марше миллионов". Российские Anonymous поддержат марш хакерскими атаками на сайты государственных структур.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Aktivist mit einer Guy-Fawkes-Maske, dem Erkennungszeichen der Hackergruppe Anonymous, winkt am 22.10.2011 in Frankfurt am Main. Computer-Hackern der Organisation «Anonymous» ist es gelungen, eine vertrauliche Telefonkonferenz der Londoner Polizei Scotland Yard und der US-Bundespolizei FBI abzuhören. Die Inhalte der Konferenz wurden von den Hackern im Internet veröffentlicht. Das FBI bestätigte die Angaben am Freitag (03.02.2012). Foto: Marc Tirl (zu dpa 1623 vom 03.02.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Хакеры Anonymous блокировали сайт британского МВД 08.04.2012

Сайт британского МВД подвергся атаке хакеров из группировки Anonymous. Они пояснили, что эта акция является протестом против планов правительства усилить контроль за интернетом.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Aktivist mit einer Guy-Fawkes-Maske, dem Erkennungszeichen der Hackergruppe Anonymous, winkt am 22.10.2011 in Frankfurt am Main. Computer-Hackern der Organisation «Anonymous» ist es gelungen, eine vertrauliche Telefonkonferenz der Londoner Polizei Scotland Yard und der US-Bundespolizei FBI abzuhören. Die Inhalte der Konferenz wurden von den Hackern im Internet veröffentlicht. Das FBI bestätigte die Angaben am Freitag (03.02.2012). Foto: Marc Tirl (zu dpa 1623 vom 03.02.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Хорошие, плохие, злые: хакер хакеру рознь 30.03.2012

Хакеры обрушивают интернет-сайты, взламывают пароли, похищают секретные данные. Мотивы у них могут быть самые разные, действия их в большинстве случаев незаконны. Но значит ли это, что все хакеры - преступники?
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