Хакеры группировки Anonymous взламывали международные платежные системы и сайты госорганов разных стран, перехватывали переговоры спецслужб... В 2015 году они объявили кибервойну "Исламскому государству".

Хакерская группировка Anonymous известна кибератаками на международные платежные системы, взломом сайтов госорганов разных стран, перехватом переговоров спецслужб, акциями против ресурсов Интерпола и Ватикана… Осенью 2015 года хакеры Anonymous объявили кибервойну исламистской террористической организации "Исламское государство". Неизвестно, кто входит в эту группировку, обладающую весьма слабой структурой, какова ее численность. На публике представители Anonymous появляются только с закрытыми лицами - в масках Гая Фокса.