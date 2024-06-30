Англия выиграла у Словакии в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Англии одержала победу над командой Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1.

Сборная Англии в 1/8 финала Евро-2024 победила команду Словакии со счетом 2:1. Матч прошел в воскресенье, 30 июня, на стадионе Veltins-Arena в Гельзенкирхене.

В первой половине игры сборная Англия совершенно не соответствовала статусу главного фаворита турнира. Имея в своем составе лучшего бомбардира бундеслиги и лучших игроков английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги по итогам прошедшего сезона, англичане не создали за первые 45 минут встречи ни одного по-настоящему опасного момента у ворот словаков.

В свою очередь сборная Словакии успешно действовала на контратаках, и в результате одной из них на 25-й минуте голом в дальний нижний угол отметился Иван Шранц. Этот забитый мяч стал его третьим на Евро-2024, что на данный момент поставило словака в один ряд с лучшими голеадорами чемпионата.

На 50-й минуте англичанин Фоден Фил забил год, однако судья Халил Мелер не засчитал его. Англичане пытались отыграться весь второй тайм, но это удалось им только на пятой добавленной минуте, когда Джуд Беллингем сравнял счет. А в самом начале экстратайма Гарри Кейн головой отправил второй мяч в ворота словаков.

Англия встретится со сборной Швейцарии в четвертьфинале

Сборная Англии прежде никогда не проигрывала Словакии: причем до этой встречи англичане побеждали в пяти встречах из шести. В своей группе на Евро-2024 Англия одержала минимальную победу над Сербией и дважды сыграла вничью: 1:1 с Данией и 0:0 со Словенией. Англия при ее высоком рейтинге УЕФА еще ни разу не побеждала на чемпионатах Европы. На Евро-2020 сборная "трех львов" уступила в финале сборной Италии по пенальти.

Словакия на Евро-2024 сенсационно обыграла Бельгию 1:0 и проиграла Украине 1:2. Словацкая сборная никогда не выходила в 1/4 финала мировых или европейских чемпионатов по футболу.

Теперь Англия сыграет в четвертьфинале в Дюссельдорфе 6 июля против сборной Швейцарии, которая накануне победила в 1/8 финала действующих чемпионов Европы итальянцев.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.