 Ангела Меркель призвала к интенсивному диалогу между ЕС и Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 18.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Ангела Меркель призвала к интенсивному диалогу между ЕС и Россией

Европейские интересы заключаются в сохранении контактов с Россией ради безопасности и стабильности в ЕС, считает канцлер ФРГ. При этом Ангела Меркель отметила угрозу "гибридных атак" Москвы.

президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встречаются в Берлине

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к интенсивному диалогу между Евросоюзом и Россией. "Россия - это большой вызов для нас, но Россия - это также и большой континентальный сосед ЕС", - заявила она в пятницу, 18 июня, выступая в Берлине перед началом встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

От "гибридных атак" РФ не защищена ни одна страна ЕС, указала канцлер Германии. Однако интерес Евросоюза заключается "в сохранении разговора с Россией, как бы сложно это ни было", если Брюссель хочет "безопасности и стабильности в ЕС", отметила она.  Если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным, российским президентом, и ведет открытый диалог, то со всех сторон оправдано, что и Европа сделает то же самое", - добавила Меркель.

В свою очередь, Макрон указал на необходимость выработать общие правила для обхождения с Россией. Тема коммуникации Брюсселя и Москвы, а также Анкары будет обсуждаться на саммите ЕС, намеченном на 24-25 июня.

ЕС и Турция

Кроме того, в своем выступлении Меркель и Макрон коснулись темы европейско-турецких взаимоотношений. Несмотря на разницу во мнениях, ЕС и Турция не могут обойтись друг без друга в решении таких вопросов, как проблема миграции и конфликты в Ливии и Сирии, подчеркнула глава германского правительства.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня. Они договорились о возвращении послов России и США к месту службы и началу консультаций по стратегическим вопросам. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.

Смотрите также:

  • Путин и Байдет пожимают руки на встрече в Женеве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Лицом к лицу

    Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился нынешний глава РФ Владимир Путин. Всего же число различных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая же очная встреча Байдена и Путина в Женеве не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

  • Никита Хрущев и его жена Нина с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Первый визит в США

    Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

  • Никита Хрущев и Джон Кеннеди на переговорах в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Договорились до Стены

    Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

  • Леонид Брежнев и Ричард Никсон в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Открывая Москву

    Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

  • Джимми Картер и Леонид Брежнев перед началом переговоров в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Накануне войны в Афганистане

    Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

  • Михаил Горбачев и Рональд Рейган на Красной площади в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Конец "империи зла"

    Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

  • Пресс-конференция Джорджа Буша и Михаила Горбачева по итогам саммита

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Саммит с морской болезнью

    Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

  • Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписывают договор СНВ-2

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Точка в холодной войне

    Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

  • Борис Ельцин и Билл Клинтон на лужайке у Белого дома

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Друг Билл

    Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

  • Билл Клинтон и Владимир Путин в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    О вступлении России в НАТО

    В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

  • Джордж Буш-младший катает Владимира Путина на раритетном автомобиле Волга в Ново-Огарево

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Он - царь

    В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

  • Дмитрий Медведев и Барак Обама в любимой бургерной американского президента в Арлингтоне

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Перезагрузка в бургерной

    Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

  • Трапм и Путин

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Повеяло холодом

    Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:58

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021)

Контекст

Комментарий: Меркель-Макрон-Путин, или Сеанс односторонней связи

ЕC и Россия обречены на взаимодействие. Это подтверждают тройственные переговоры лидеров РФ, Франции и Германии. Причем вопреки провокационным заявлениям Лаврова, уточняет Иван Преображенский.  

Как в Крыму насосы из Европы "стали" российскими

Назначенные Москвой власти аннексированного Крыма пытаются выдать европейское оборудование, закупленное для водозабора под Симферополем, за российское - с датско-немецких насосов уже исчез логотип Siemens.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что пишут немецкие СМИ о встрече Байдена с Путиным (17.06.2021)  

Итоги встречи президентов Путина и Байдена (17.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  

Адвокат Бабарико: Многое в процессе не похоже на законное разбирательство  

Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о сбитом MH17  