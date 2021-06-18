Ангела Меркель призвала к интенсивному диалогу между ЕС и Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к интенсивному диалогу между Евросоюзом и Россией. "Россия - это большой вызов для нас, но Россия - это также и большой континентальный сосед ЕС", - заявила она в пятницу, 18 июня, выступая в Берлине перед началом встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

От "гибридных атак" РФ не защищена ни одна страна ЕС, указала канцлер Германии. Однако интерес Евросоюза заключается "в сохранении разговора с Россией, как бы сложно это ни было", если Брюссель хочет "безопасности и стабильности в ЕС", отметила она. Если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным, российским президентом, и ведет открытый диалог, то со всех сторон оправдано, что и Европа сделает то же самое", - добавила Меркель.

В свою очередь, Макрон указал на необходимость выработать общие правила для обхождения с Россией. Тема коммуникации Брюсселя и Москвы, а также Анкары будет обсуждаться на саммите ЕС, намеченном на 24-25 июня.

ЕС и Турция

Кроме того, в своем выступлении Меркель и Макрон коснулись темы европейско-турецких взаимоотношений. Несмотря на разницу во мнениях, ЕС и Турция не могут обойтись друг без друга в решении таких вопросов, как проблема миграции и конфликты в Ливии и Сирии, подчеркнула глава германского правительства.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в Женеве 16 июня. Они договорились о возвращении послов России и США к месту службы и началу консультаций по стратегическим вопросам. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.

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