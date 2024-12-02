Ангела Меркель не готова признать свои ошибки

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель во время презентации книги мемуаров Фото: Michael Kappeler/dpa

Оглядываясь назад, я вспоминаю февраль 2015 года, когда в качестве репортера находился в Донецке. Тогда днем и ночью там был слышна артиллерия, вокруг города шли тяжелые бои, каждый день сообщалось о десятках убитых. А в Минске тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Франсуа Олланд встречались с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Петром Порошенко и совместно договаривались о перемирии.

Я хорошо помню, как тогда, утром 15 февраля, вместо звука артиллерии я услышал пение птиц. Наступил мир. Это был короткий момент надежды. Но у нас, репортеров в Донецке, уже тогда появились сомнения в том, стоило ли идти на уступки контролируемым Путиным сепаратистам в Донбассе и будет ли функционировать политика умиротворения. Мы дискутировали, проводя параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Великобритания и Франция верили, что таким путем смогут смягчить агрессивную политику Гитлера.

Но уже через день перемирие было нарушено. А через неделю я поехал в Дебальцево, там бои шли еще ожесточеннее, чем раньше. Путин мог бы их остановить. Но он не хотел. Украинская армия была вынуждена оставить город. Провал минских соглашений быстро стал очевиден.

Меркель не видит ошибок в своей политике в отношении РФ

Почти десять лет спустя в своей автобиографии Ангела Меркель подробно касается событий февраля 2015 года, а также пишет об Украине в целом и о Владимире Путине. В Берлине на прошлой неделе книга мемуаров Меркель стала одной из ведущих тем. В ближайшие дни экс-канцлер ФРГ вместе с экс-президентом США Бараком Обамой представят в Вашингтоне англоязычную версию. Вероятно, книга станет бестселлером 2025 года.

Как Меркель видит свою роль в тех событиях? Тот, кто ожидает узнать подоплеку происходившего или услышать от экс-канцлера критическую переоценку своей политики, будет разочарован. Ошибки Меркель готова признать только в том случае, если они были очевидны уже в тот момент времени. В связи с февралем 2015 года и минскими соглашениями Меркель поясняет: "Драма в том, что все пошло не так, как хотелось. Я должна перенестись в то время и спросить, было ли это ошибкой, заключать минские соглашения. Я думаю, что нет. Тогда мы согласовали с Украиной каждый шаг".

Похожие аргументы Меркель приводит и относительно событий 2008 года, когда шла речь о том, станут ли Украина и Грузия кандидатами на вступление в НАТО. По настоянию немецкого канцлера этого не произошло. Сегодня многие говорят, что если бы Украина уже тогда получила этот статус, войны бы не было. Но Меркель до сих пор считает иначе: эскалация могла произойти уже тогда, Путин не оставил бы этого без ответа.

Она уже тогда считала его человеком, "который всегда был озабочен тем, чтобы с ним обращались на равных, который всегда готов был наносить удары, играя во власть, например, в ситуации с президентским лабрадором или заставлял себя ждать". Меркель позволила ему это делать, как, например, в той самой истории с собакой Кони, которая во время встречи в Сочи в 2007 году присутствовала в комнате вместе с Путиным - хотя то, что Меркель боится собак, было известно. На фото той встречи отчетливо видна напуганная Меркель и торжествующий Путин.

Лабрадор Кони присутствовала на разговоре российского президента с Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2007 году Фото: ITAR-TASS/imago images

Несколько дней назад Путин извинился за эту ситуацию, когда услышал об этом пассаже в книге. Дескать, если бы он об этом знал. Это извинение? Правда? Как лицемерно. Нет, на самом деле Путин смеется над страхом Меркель перед собаками. Он делал это и тогда, в 2007 году.

Политика умиротворения или сила - выбор актуален

Но и после того, как Ангеле Меркель стало ясно, насколько хрупким является минский переговорный процесс 2015 года и как мало было реализовано из того, что она хотела достичь, канцлер все равно не изменила свой курс. Глава правительства ФРГ в том же году дала дорогу строительству газопровода "Северный поток - 2", который рассматривала как чисто экономический проект. И это тоже была ошибка. Кроме дешевого газа для Германии она сделала упор на то, что Россия ради получения прибыли от эксплуатации газопровода не будет заинтересована в дальнейшей эскалации в Украине. Но все произошло как раз наоборот.

На вопрос о том, могла ли проводимая Меркель внешняя и энергетическая политика содействовать тому, что в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину и началась война, экс-канцлер в своей книге не отвечает. Она даже ни разу не задает этот вопрос.

В отличие от Меркель, Путин всегда действовал и действует с позиции силы. То, что с ним нужно вести себя точно также - потому что он понимает только такой подход - в Германии обсуждают до сих пор. После публикации автобиографии Ангелы Меркель эта дискуссия продолжится.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW, ведущий рубрики "Берлинский инсайдер"

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Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.