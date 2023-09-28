  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Мельник: Бразилия может содействовать миру России с Украиной

Сергей Ромашенко
28 сентября 2023 г.

По мнению посла Украины Андрея Мельника, Бразилия способна играть в Латинской Америке одну из ведущих ролей в мирном процессе. призвал Бразилию поставлять его стране оборонительные вооружения.

https://p.dw.com/p/4Wu7M
Андрей Мельник, новый посол Украины в Бразилии
Андрей Мельник, новый посол Украины в БразилииФото: Nádia Pontes/DW

Бразилия могла бы играть в Латинской Америке одну из ведущих ролей в мирном урегулировании между Украиной и Россией.Такое мнение высказал в интервью DW в четверг, 28 сентября, новый посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. "Бразилии предназначено играть более активную роль по целому ряду причин. Мы хотим мира. Бразилия может помочь подготовить почву для мирных переговоров", - сказал дипломат.

Мельник, ранее занимавший должность посла в Германии, подчеркнул, что прочный мир возможен лишь при восстановлении суверенитета Украины в границах 1991 года. "Для меня как гражданина Украины, а не только как дипломата или посла, не может быть иного выхода, кроме освобождения Украиной всех оккупированных территорий, включая Крым. Другими словами, мы сможем говорить о прочном мире лишь после того, как Украина восстановит свои границы 1991 года", - указал он.

Андрей Мельник отметил, что для достижения прочного мира недостаточно прекращения огня. "Может произойти то же, что произошло с Минскими соглашениями, которые не были выполнены, многие страны игнорировали это и в результате на нашей территории разгорелась большая война", - пояснил он.

Поставки вооружений

В интервью DW посол Украины также призвал Бразилию поставлять оборонительное оружие его стране. "Поставки вооружений для оборонительных систем, таких как Gepard, переданных нам Германией в 2022 году, могут спасти жизни. Это не будет означать участия в боевых действиях или выбора в пользу той или иной стороны конфликта. Они помогут нашим военным "закрыть небо" и сделать города более безопасными", - сказал украинский дипломат.

Андрей Мельник также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит стран "большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро в 2024 году, чтобы объяснить мировому сообществу позицию Киева, даже если Украина и не является членом G20.

Смотрите также:

Почему Польша отказала Украине в оружии. DW Новости

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Бундесвер показал, как учит украинских танкистов управлять танками Leopard (18.08.2023)

Бундесвер показал, как учит украинских танкистов управлять танками Leopard (18.08.2023)

Число украинских военных, которые прошли обучение в Германии, до конца года превысит 10 тысяч. Среди них и украинские танкисты. Бундесвер показал, как готовит украинцев управлять танками Leopard. Репортаж DW.
Конфликты18 августа 2023 г.03:24 мин.
external

Это поможет Украине вернуть Крым: депутат бундестага о перспективах поставок ракет Taurus (11.08.2023)

Это поможет Украине вернуть Крым: депутат бундестага о перспективах поставок ракет Taurus (11.08.2023)

Берлин решил изучить возможность поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Давление на Минобороны ФРГ растет изнутри: многие влиятельные политики высказываются за поставки. Один из них - депутат от оппозиционного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.
Политика11 августа 2023 г.03:47 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха

Непризнанная НКР прекратит существование с 1 января

Политика28 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - белорусский правитель Александр Лукашенко замахивается картофелем на беспилотник и говорит: "Лучше картошка в руке, чем дрон в небе".

Запрет на дроны в Беларуси, или Новая фобия Лукашенко

Запрет на дроны в Беларуси, или Новая фобия Лукашенко

Политика28 сентября 2023 г.
external

Взрыв Каховской ГЭС и нехватка воды в регионе

Взрыв Каховской ГЭС и нехватка воды в регионе

Природа и окружающая среда27 сентября 2023 г.03:37 мин.
Роберто Касануэва

Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Общество27 сентября 2023 г.
Антон Долин

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Культура27 сентября 2023 г.
Вручение премии Right Livelihood Award за 2022 год

Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Общество28 сентября 2023 г.
На автостоянке под Грефенхаузеном в Гессене: забастовка водителей Mazur Group. На переднем плане - водитель грузовика Роман

Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ

Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ

Экономика и бизнес28 сентября 2023 г.
На главную страницу