Мельник: Бразилия может содействовать миру России с Украиной

Бразилия могла бы играть в Латинской Америке одну из ведущих ролей в мирном урегулировании между Украиной и Россией.Такое мнение высказал в интервью DW в четверг, 28 сентября, новый посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. "Бразилии предназначено играть более активную роль по целому ряду причин. Мы хотим мира. Бразилия может помочь подготовить почву для мирных переговоров", - сказал дипломат.

Мельник, ранее занимавший должность посла в Германии, подчеркнул, что прочный мир возможен лишь при восстановлении суверенитета Украины в границах 1991 года. "Для меня как гражданина Украины, а не только как дипломата или посла, не может быть иного выхода, кроме освобождения Украиной всех оккупированных территорий, включая Крым. Другими словами, мы сможем говорить о прочном мире лишь после того, как Украина восстановит свои границы 1991 года", - указал он.

Андрей Мельник отметил, что для достижения прочного мира недостаточно прекращения огня. "Может произойти то же, что произошло с Минскими соглашениями, которые не были выполнены, многие страны игнорировали это и в результате на нашей территории разгорелась большая война", - пояснил он.

Поставки вооружений

В интервью DW посол Украины также призвал Бразилию поставлять оборонительное оружие его стране. "Поставки вооружений для оборонительных систем, таких как Gepard, переданных нам Германией в 2022 году, могут спасти жизни. Это не будет означать участия в боевых действиях или выбора в пользу той или иной стороны конфликта. Они помогут нашим военным "закрыть небо" и сделать города более безопасными", - сказал украинский дипломат.

Андрей Мельник также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит стран "большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро в 2024 году, чтобы объяснить мировому сообществу позицию Киева, даже если Украина и не является членом G20.

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