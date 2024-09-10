  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Андрей Курков: "Моль", ковры и "Нобелевская премия"

Украинский писатель Андрей Курков
Андрей Курков
Гостевой комментарий
10 сентября 2024 г.

"Российская "моль" и белорусский "таракан" объединились в войне против проевропейской Украины и хотят затащить ее обратно, в далекое и страшное советское прошлое", - Андрей Курков, специально для DW.

https://p.dw.com/p/4kSbu
Дом в Киеве после российского обстрела
Дом в Киеве после российского обстрелаФото: Lehtikuva/dpa/picture alliance

На днях в Харькове во время ракетного обстрела мужчина вынес во двор многоэтажного дома свернутый трубою большой советский ковер, повесил его на турник и стал громко лупить его специальной пластиковой выбивалкой. В один момент он привлек внимание десятков соседей, которые вместо того, чтобы бежать в убежище или прятаться в коридорах, снимали процесс выбивания ковра на смартфоны. Их видео разлетелись по социальным сетям и подняли настроение и тем, кто прятался на станциях метро или в бомбоубежищах, и тем, кто сидел в коридорах своих квартир.

Увидел это видео и я, и не смог не улыбнуться. В этом процессе чистки ковра во время обстрела я увидел нечто большее, чем просто открытый вызов российским агрессорам. В этом "выбивании" была своя ирония.

Украина против моли и тараканов 

Во время службы в КГБ у Владимира Путина была кличка "моль". Так его называли потому, что он был очень неприметный, почти незаметный. Ну и конечно физически мелкий.

Главным врагом ковров в советское время считалась моль, бороться с ней приходилось регулярно каждому. Ведь у каждого настоящего советского человека должен был быть ковер. Как минимум один, но лучше - несколько. Ковры в квартирах и частных домах лежали на полу и висели на стенах. Это был какой-то культ. Поэтому советские люди берегли свои ковры, как могли, защищали их с переменным успехом химическим средством борьбы с молью, которое называлось нафталин, и регулярно выносили на улицу, чтобы выбить из них моль и пыль. Отвратительный запах этого нафталина, пронизанные им ковры я помню и сейчас, хотя уже лет сорок, как это средство никто не использует.

Был у советских людей еще один враг, борьба с которым забирала очень много сил, - таракан. Эти твари хоть и жили массово на кухнях, но и в комнатах сотни тараканов прятались под мебелью, под потрескавшимся паркетом и под отклеившимися обоями. Прозвище "таракан" имеет и нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно так его называет и рисует в карикатурах белорусский народ. 

Наверное, не странно, что российская "моль" и белорусский "таракан" объединились в этой войне против проевропейской Украины и хотят ее затащить обратно в далекое и страшное советское прошлое, наполненное цензурой, коммунистической идеологией и борьбой с молью и тараканами.

26 августа, когда харьковчанин выбивал свой ковер, Россия в течение более 10 часов беспрерывно била по Украине ракетами и дронами. Этот обстрел был самым мощным с начала войны. Две ракеты были сбиты над Закарпатьем - "безопасным регионом", так как российская армия старается туда не стрелять, желая не огорчать друга Путина, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но в этот раз только благодаря украинским ПВО в Закарпатье обошлось без жертв. В других пятнадцати регионах, включая Киев, жертвы были. 

Точечный террор

Лето закончилось динамично и горячо. Но массированный обстрел Россией Украины 26 августа похоже стал началом летне-осеннего обострения военных действий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков загадочно сообщил, что Путин придумал, чем ответить Украине на захват части Курской области.  

25 августа украинцы напряженно смотрели в сторону Беларуси - Киев требовал от Лукашенко отвести от границы с Украиной белорусские войска и технику, а также отряды российских наемников из ЧВК "Вагнер". И вот тогда, когда вся страна ожидала провокаций от "таракана", "моль" обстреляла Украину с территорий России и оккупированного Крыма.     

Но и это не все: перед массированным обстрелом Россия нанесла удар высокоточными ракетами и одна из них попала в Краматорске в гостиницу "Сапфир", в которой регулярно останавливаются иностранные и украинские журналисты. От ракетного удара пострадала группа журналистов агентства Reuters. Погиб британский подданный, советник по безопасности Reuters Райан Эванс, тяжелые ранения получил оператор группы - гражданин Украины. 

О точечных ударах, жертвами которых становятся гражданские лица, в том числе, журналисты и заметные публичные личности, можно писать отдельно. В Краматорске год назад такой же ракетой Россия разрушила пиццерию, в которой получила смертельное ранение украинская писательница Виктория Амелина. Группа латиноамериканских журналистов и писателей, которых сопровождала Виктория, чудом серьезно не пострадала. До этого российская ракета попала в платформу вокзала Краматорска, где сотни жителей города ждали эвакуационный поезд. Тогда погибло около 70 краматорцев, в основном это были женщины и дети. А после в цепочке точечного террора было много другого - и "Охматдет" в Киеве, и учебное заведение в Полтаве. 

Точечными ракетными ударами Россия пытается показательно убить известных в Украине своей проукраинской и проевропейской позицией людей. Российские ракеты попадали в частные дома ректора Харьковского национального университета Татьяны Кагановской и харьковского бизнесмена и волонтера Юрия Сопронова. И чудо, что в эти моменты ни их, ни их близких не было дома. 

А вот бывшему депутату Государственной думы России, оппозиционеру Илье Пономареву повезло меньше. "Шахед" с 40 килограммами взрывчатки влетел прямо в окно дома, в котором он поселился недалеко от Киева после побега из России. Пономарев был ранен множеством осколков и чудом остался жив. 

Может показаться странным, что некоторые ракеты и "шахеды" запрограммированы для прицельного попадания в электростанции и другие объекты критической инфраструктуры, а другие -для взрывов конкретных квартир или домов. Но на самом деле ничего странного в этом нет. В этом есть только доказательство использования в этой войне традиций и опыта советского КГБ. Принцип работы КГБ помещался в четыре слова: "Нет человека - нет проблемы!" 

"Шампанское" и "Нобелевская премия" в российском исполнении 

Но если вы думаете, что Россия поглощена своей войной с Украиной и страстным желанием выкосить-вырезать всех лидеров общественного мнения и знаковых личностей, которые мотивируют украинское общество на борьбу за независимость и на европейское будущее, то вы ошибаетесь.

Россия продолжает жить своей необычной, в чем-то кафкианской культурно-общественной жизнью, в основе которого лежат "фундаментальные ценности" российского православия и вера в моральное превосходство своей нации над народами мира. 

Однако не может Россия обойтись без элементов атрибутики западной культуры. Например, еще до войны российская Дума запретила французам называть своим шампанское и объявила, что только российское игристое вино может продаваться в России как шампанское. Франция не протестовала и стала продавать свое шампанское в России как простое игристое вино. Эта история хорошо известна, но есть история, которая намного интереснее и практически не известна за пределами России.

В середине августа 2004 года в столицу Чечни прибыла делегация "Нобелевской премии", чтобы вручить ее главе Чеченской Республики, российскому герою Рамзану Кадырову. Нет-нет, это не была делегация шведской академии. Это была делегация так называемой премии Людвига Нобеля, которую придумали в России еще в 2005 году, чтобы иметь возможность раздавать российским ВИПам свою собственную российскую "Нобелевскую премию". Людвиг Нобель был старшим братом Альфреда Нобеля, который и основал настоящую Нобелевскую премию. Людвиг вместе с отцом переехал в Петербург, когда ему было только 11 лет. Отец построил в Петербурге несколько заводов, занимался нефтяной промышленностью и развитием железнодорожного транспорта. Он даже стал подданым российской империи. Потом, после переворота 1917 года все заводы и фабрики были отобраны у российской ветви семьи Нобелей и национализированы. Сам Людвиг Нобель умер во Франции, в Каннах. 

А в Чечне в маленьком горном селе Стерч-Кетч в 2020 году открыли единственный в России памятник братьям Нобелям. Там же создали для туристов "Нобелевскую тропу" - туристический маршрут длинной в три с половиной километра к месторождению нефти, найденному братьями. Наверное, именно за это Кадыров стал лауреатом фальшивой "Нобелевки". Кстати, и президент Путин получил эту "Нобелевскую премию" в 2008 году - впрочем, за что именно, точно не известно. 

Последняя роль ковра

А пока Кадыров радуется возможности называть себя "Нобелевским лауреатом", его военные продолжают участвовать в военных действиях в Украине и в Курской области.

Со стороны Донбасса на Запад Украины опять едут эвакуационные поезда. Теперь из Покровска, города, находящегося вблизи от приближающейся линии фронта. В этот раз поезда идут переполненными. Как это ни тяжело, но беженцы из Покровска едут на Волынь и в Закарпатье, не взяв почти ничего из личных вещей. Все осталось дома - и мебель, и ковры.

А в Закарпатье волонтеры призывают местных жителей приносить свои старые советские ковры. Их моют и чистят, и отправляют в противоположном направлении - в Донбасс, в Харьковскую и Запорожскую области. Дело в том, что приближаются холода и нужно думать об обустройстве блиндажей и укреплений для максимального комфорта украинских военных. За последнее время только из небольшого городка Мукачево в сторону линии фронта было отправлено больше 300 ковров. Там, в зоне военных действий, бывший культовый предмет советского быта сыграет свою последнюю героическую роль. 

Тем временем фермеры и крестьяне Украины выкапывают картошку, собирают урожаи и начинают готовиться к окончанию сельскохозяйственных работ. Жизнь в Украине продолжается, как продолжается уже больше 900 дней полномасштабная российская агрессия.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Бои за Покровск: Зеленский просчитался, Путину не до Курска? | Шульман, Куманьков, Митрохин

Бои за Покровск: Зеленский просчитался, Путину не до Курска? | Шульман, Куманьков, Митрохин

Наступление ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. А российская армия активно продвигается в направлении Покровска в Донецкой области. Бои за Покровск для Путина оказались важнее освобождения Курска? Каких изменений теперь ждать на фронте? И как россияне оценивают события в Курской области? Смотрите ток-шоу "В самую точку" с Еленой Барышевой.
Политика5 сентября 2024 г.45:10 мин.
Porträt ukrainischer Schriftstellerin und Aktivistin Victoria Amelina

Смерть Виктории Амелиной: новое украинское расстрелянное возрождение

Смерть Виктории Амелиной: новое украинское расстрелянное возрождение

Украинская писательница Виктория Амелина скончалась от тяжелого ранения в результате удара российской ракеты, выпущенной по Краматорску 27 июня. Сколько сил, сколько глубины и таланта было в ней, вспоминают коллеги.
Культура4 июля 2023 г.
Показать еще