Андрей Курков: "Моль", ковры и "Нобелевская премия"

"Российская "моль" и белорусский "таракан" объединились в войне против проевропейской Украины и хотят затащить ее обратно, в далекое и страшное советское прошлое", - Андрей Курков, специально для DW.

Дом в Киеве после российского обстрела Фото: Lehtikuva/dpa/picture alliance

На днях в Харькове во время ракетного обстрела мужчина вынес во двор многоэтажного дома свернутый трубою большой советский ковер, повесил его на турник и стал громко лупить его специальной пластиковой выбивалкой. В один момент он привлек внимание десятков соседей, которые вместо того, чтобы бежать в убежище или прятаться в коридорах, снимали процесс выбивания ковра на смартфоны. Их видео разлетелись по социальным сетям и подняли настроение и тем, кто прятался на станциях метро или в бомбоубежищах, и тем, кто сидел в коридорах своих квартир.

Увидел это видео и я, и не смог не улыбнуться. В этом процессе чистки ковра во время обстрела я увидел нечто большее, чем просто открытый вызов российским агрессорам. В этом "выбивании" была своя ирония.

Украина против моли и тараканов

Во время службы в КГБ у Владимира Путина была кличка "моль". Так его называли потому, что он был очень неприметный, почти незаметный. Ну и конечно физически мелкий.

Главным врагом ковров в советское время считалась моль, бороться с ней приходилось регулярно каждому. Ведь у каждого настоящего советского человека должен был быть ковер. Как минимум один, но лучше - несколько. Ковры в квартирах и частных домах лежали на полу и висели на стенах. Это был какой-то культ. Поэтому советские люди берегли свои ковры, как могли, защищали их с переменным успехом химическим средством борьбы с молью, которое называлось нафталин, и регулярно выносили на улицу, чтобы выбить из них моль и пыль. Отвратительный запах этого нафталина, пронизанные им ковры я помню и сейчас, хотя уже лет сорок, как это средство никто не использует.

Был у советских людей еще один враг, борьба с которым забирала очень много сил, - таракан. Эти твари хоть и жили массово на кухнях, но и в комнатах сотни тараканов прятались под мебелью, под потрескавшимся паркетом и под отклеившимися обоями. Прозвище "таракан" имеет и нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно так его называет и рисует в карикатурах белорусский народ.

Наверное, не странно, что российская "моль" и белорусский "таракан" объединились в этой войне против проевропейской Украины и хотят ее затащить обратно в далекое и страшное советское прошлое, наполненное цензурой, коммунистической идеологией и борьбой с молью и тараканами.

26 августа, когда харьковчанин выбивал свой ковер, Россия в течение более 10 часов беспрерывно била по Украине ракетами и дронами. Этот обстрел был самым мощным с начала войны. Две ракеты были сбиты над Закарпатьем - "безопасным регионом", так как российская армия старается туда не стрелять, желая не огорчать друга Путина, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но в этот раз только благодаря украинским ПВО в Закарпатье обошлось без жертв. В других пятнадцати регионах, включая Киев, жертвы были.

Точечный террор

Лето закончилось динамично и горячо. Но массированный обстрел Россией Украины 26 августа похоже стал началом летне-осеннего обострения военных действий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков загадочно сообщил, что Путин придумал, чем ответить Украине на захват части Курской области.

25 августа украинцы напряженно смотрели в сторону Беларуси - Киев требовал от Лукашенко отвести от границы с Украиной белорусские войска и технику, а также отряды российских наемников из ЧВК "Вагнер". И вот тогда, когда вся страна ожидала провокаций от "таракана", "моль" обстреляла Украину с территорий России и оккупированного Крыма.

Но и это не все: перед массированным обстрелом Россия нанесла удар высокоточными ракетами и одна из них попала в Краматорске в гостиницу "Сапфир", в которой регулярно останавливаются иностранные и украинские журналисты. От ракетного удара пострадала группа журналистов агентства Reuters. Погиб британский подданный, советник по безопасности Reuters Райан Эванс, тяжелые ранения получил оператор группы - гражданин Украины.

О точечных ударах, жертвами которых становятся гражданские лица, в том числе, журналисты и заметные публичные личности, можно писать отдельно. В Краматорске год назад такой же ракетой Россия разрушила пиццерию, в которой получила смертельное ранение украинская писательница Виктория Амелина. Группа латиноамериканских журналистов и писателей, которых сопровождала Виктория, чудом серьезно не пострадала. До этого российская ракета попала в платформу вокзала Краматорска, где сотни жителей города ждали эвакуационный поезд. Тогда погибло около 70 краматорцев, в основном это были женщины и дети. А после в цепочке точечного террора было много другого - и "Охматдет" в Киеве, и учебное заведение в Полтаве.

Точечными ракетными ударами Россия пытается показательно убить известных в Украине своей проукраинской и проевропейской позицией людей. Российские ракеты попадали в частные дома ректора Харьковского национального университета Татьяны Кагановской и харьковского бизнесмена и волонтера Юрия Сопронова. И чудо, что в эти моменты ни их, ни их близких не было дома.

А вот бывшему депутату Государственной думы России, оппозиционеру Илье Пономареву повезло меньше. "Шахед" с 40 килограммами взрывчатки влетел прямо в окно дома, в котором он поселился недалеко от Киева после побега из России. Пономарев был ранен множеством осколков и чудом остался жив.

Может показаться странным, что некоторые ракеты и "шахеды" запрограммированы для прицельного попадания в электростанции и другие объекты критической инфраструктуры, а другие -для взрывов конкретных квартир или домов. Но на самом деле ничего странного в этом нет. В этом есть только доказательство использования в этой войне традиций и опыта советского КГБ. Принцип работы КГБ помещался в четыре слова: "Нет человека - нет проблемы!"

"Шампанское" и "Нобелевская премия" в российском исполнении

Но если вы думаете, что Россия поглощена своей войной с Украиной и страстным желанием выкосить-вырезать всех лидеров общественного мнения и знаковых личностей, которые мотивируют украинское общество на борьбу за независимость и на европейское будущее, то вы ошибаетесь.

Россия продолжает жить своей необычной, в чем-то кафкианской культурно-общественной жизнью, в основе которого лежат "фундаментальные ценности" российского православия и вера в моральное превосходство своей нации над народами мира.

Однако не может Россия обойтись без элементов атрибутики западной культуры. Например, еще до войны российская Дума запретила французам называть своим шампанское и объявила, что только российское игристое вино может продаваться в России как шампанское. Франция не протестовала и стала продавать свое шампанское в России как простое игристое вино. Эта история хорошо известна, но есть история, которая намного интереснее и практически не известна за пределами России.

В середине августа 2004 года в столицу Чечни прибыла делегация "Нобелевской премии", чтобы вручить ее главе Чеченской Республики, российскому герою Рамзану Кадырову. Нет-нет, это не была делегация шведской академии. Это была делегация так называемой премии Людвига Нобеля, которую придумали в России еще в 2005 году, чтобы иметь возможность раздавать российским ВИПам свою собственную российскую "Нобелевскую премию". Людвиг Нобель был старшим братом Альфреда Нобеля, который и основал настоящую Нобелевскую премию. Людвиг вместе с отцом переехал в Петербург, когда ему было только 11 лет. Отец построил в Петербурге несколько заводов, занимался нефтяной промышленностью и развитием железнодорожного транспорта. Он даже стал подданым российской империи. Потом, после переворота 1917 года все заводы и фабрики были отобраны у российской ветви семьи Нобелей и национализированы. Сам Людвиг Нобель умер во Франции, в Каннах.

А в Чечне в маленьком горном селе Стерч-Кетч в 2020 году открыли единственный в России памятник братьям Нобелям. Там же создали для туристов "Нобелевскую тропу" - туристический маршрут длинной в три с половиной километра к месторождению нефти, найденному братьями. Наверное, именно за это Кадыров стал лауреатом фальшивой "Нобелевки". Кстати, и президент Путин получил эту "Нобелевскую премию" в 2008 году - впрочем, за что именно, точно не известно.

Последняя роль ковра

А пока Кадыров радуется возможности называть себя "Нобелевским лауреатом", его военные продолжают участвовать в военных действиях в Украине и в Курской области.

Со стороны Донбасса на Запад Украины опять едут эвакуационные поезда. Теперь из Покровска, города, находящегося вблизи от приближающейся линии фронта. В этот раз поезда идут переполненными. Как это ни тяжело, но беженцы из Покровска едут на Волынь и в Закарпатье, не взяв почти ничего из личных вещей. Все осталось дома - и мебель, и ковры.

А в Закарпатье волонтеры призывают местных жителей приносить свои старые советские ковры. Их моют и чистят, и отправляют в противоположном направлении - в Донбасс, в Харьковскую и Запорожскую области. Дело в том, что приближаются холода и нужно думать об обустройстве блиндажей и укреплений для максимального комфорта украинских военных. За последнее время только из небольшого городка Мукачево в сторону линии фронта было отправлено больше 300 ковров. Там, в зоне военных действий, бывший культовый предмет советского быта сыграет свою последнюю героическую роль.

Тем временем фермеры и крестьяне Украины выкапывают картошку, собирают урожаи и начинают готовиться к окончанию сельскохозяйственных работ. Жизнь в Украине продолжается, как продолжается уже больше 900 дней полномасштабная российская агрессия.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.