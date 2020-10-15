 Amnesty осудила нарушения прав спортсменов в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.08.2021

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Беларусь

Amnesty осудила нарушения прав спортсменов в Беларуси

Правозащитники из Amnesty International представили в Берлине доклад, в котором описываются случаи давления на белорусских атлетов, критикующих власть.

Белорусские спортсмены поддержали протест, август 2020 года

Белорусские спортсмены поддержали протест

Случай легкоатлетки Кристины Тимановской, которую насильно пытались отправить из Японии в Беларусь, - не единственный пример давления, оказываемого белорусскими властями на спортсменов. Все больше атлетов в Беларуси оказываются вынуждены отказаться от своей карьеры и свободы, критикуя нарушения прав человека у себя на родине. Таковы выводы доклада международной правозащитной организации Amnesty International (AI) под названием "Как спортсменов в Беларуси подвергают показательным репрессиям за солидарность с протестующими", представленного в Берлине в понедельник, 2 августа.

"Спортивное руководство Беларуси находится под прямым контролем властей при Александре Лукашенко. Спортсмены пользуются поощрением государства и уважением общества, поэтому неудивительно, что выступающие против властей атлеты становятся показательной мишенью для репрессий", - констатировала эксперт AI по Восточной Европе и Центральной Азии Хеза Макгилл.

После массовых протестов против фальсификаций результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года в общей сложности было задержано 95 спортсменов, семеро подверглись политически мотивированному преследованию, а 124 - другим формам репрессий. 35 спортсменов и тренеров были исключены из национальных сборных - такие данные приводит Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF), неправительственная организация, оказывающая поддержку спортсменам, преследуемым в Беларуси за их политические убеждения.

Репрессии против Александры Герасимени

Отдельно представлен в докладе AI случай обладательницы трех олимпийских медалей по плаваниюАлександры Герасимени.

Обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя

Обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя

Завершив профессиональную спортивную карьеру, она посвятила себя тренерской работе с детьми. После того как она выступила в поддержку протестного движения, Герасимене запретили пользоваться для тренировок государственными (то есть всеми имеющимися) бассейнами в Беларуси.

В апреле 2021 года Следственный комитет Беларуси объявил об открытии против Александры Герасимени и Александра Опейкина, возглавляющих "Белорусский фонд спортивной солидарности", уголовного дела по статье о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Арест Елены Левченко

Другим ярким примером давления на высказывающих критику в адрес правительства спортсменов, по мнению AI, является история баскетболистки Елены Левченко, подписавшей в августе 2020 года открытое письмо с призывом провести новые президентские выборы, прекратить пытки и другие виды жестокого обращения и перестать арестовывать мирных демонстрантов.

30 сентября 2020 года ее задержали в аэропорту Минска, когда она собиралась улетать в Грецию на лечение спортивной травмы. Елена Левченко провела 15 дней в печально известном следственном изоляторе "Окрестина" в Минске, где подверглась особо жестокому обращению.

"Белорусские спортсмены заплатили высокую цену за то, что они мужественно высказали свою позицию", - резюмировала Хеза Макгилл. Правозащитница призвала всех присутствующих поддержать акцию солидарности с белорусскими атлетами: онлайн-марафон в поддержку белорусских спортсменов, который пройдет 9 августа по инициативе Белорусского фонда спортивной солидарности.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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