 Amnesty International заявила о беспрецедентной атаке на оппозицию в России | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2021

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Россия

Amnesty International заявила о беспрецедентной атаке на оппозицию в России

Цель атаки российских властей на организации Алексея Навального - сравнять с землей крупнейшее оппозиционное движение в РФ, заявила Amnesty International.

Логотип Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала приостановку работы российской региональной сети штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании связанных с Навальным организаций "экстремистскими". "Дерзость и масштаб потенциальных последствий этой циничной атаки беспрецедентны, поскольку она фактически нарушает права сразу тысяч людей на свободу слова и ассоциации", - заявила в понедельник, 26 апреля, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Она подчеркнула, что речь идет о "фактически крупнейшей оппозиционной политической группе" в России и в случае объявления связанных с Навальным организаций вне закона его сторонники "могут столкнуться с уголовным преследованием за любую законную политическую активность или правозащитную деятельность". Стразерс напомнила, что под угрозой оказались не только десятки сотрудников штабов Навального в 34 регионах РФ, но и "сотни тысяч пользователей интернета, которые делились материалами групп Навального в социальных сетях".

Под угрозой уголовного преследования оказались жертвователи

Она также указала, что команда Навального добилась "уникального успеха в России в области краудфандинга, получив десятки тысяч индивидуальных пожертвований". Теперь всем жертвователям "может угрожать уголовное преследование, так как в России были случаи, когда уголовные санкции, включая тюремное заключение, применялись задним числом - за взносы на деятельность организации, сделанные до того, как эта организация была признана "экстремистской", говорится далее в заявлении.

"Цель происходящего ясна: сравнять движение Алексея Навального с землей, пока он сам он находится за решеткой. То, что судебное разбирательство по признанию ФБК и других организаций "экстремистскими" было объявлено закрытым для общественности, не только не позволяет говорить о каких-то гарантиях справедливости в суде, но и особенно красноречиво свидетельствует о трусости российских властей", - отметила представитель Amnesty International.

Мосгорсуд приостановил работу штабов Навального

Ранее в тот же день Московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Однако по этим заявлениям решения еще не приняты.

Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах. По его мнению, ФБК и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов". Иск рассматривается в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Дело Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. После массовых акций солидарности с Навальным 21 апреля в России и мире политика обследовали врачи, затем он объявил об окончании голодовки.

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  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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