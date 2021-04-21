Amnesty International заявила о беспрецедентной атаке на оппозицию в России

Международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала приостановку работы российской региональной сети штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании связанных с Навальным организаций "экстремистскими". "Дерзость и масштаб потенциальных последствий этой циничной атаки беспрецедентны, поскольку она фактически нарушает права сразу тысяч людей на свободу слова и ассоциации", - заявила в понедельник, 26 апреля, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Она подчеркнула, что речь идет о "фактически крупнейшей оппозиционной политической группе" в России и в случае объявления связанных с Навальным организаций вне закона его сторонники "могут столкнуться с уголовным преследованием за любую законную политическую активность или правозащитную деятельность". Стразерс напомнила, что под угрозой оказались не только десятки сотрудников штабов Навального в 34 регионах РФ, но и "сотни тысяч пользователей интернета, которые делились материалами групп Навального в социальных сетях".

Под угрозой уголовного преследования оказались жертвователи

Она также указала, что команда Навального добилась "уникального успеха в России в области краудфандинга, получив десятки тысяч индивидуальных пожертвований". Теперь всем жертвователям "может угрожать уголовное преследование, так как в России были случаи, когда уголовные санкции, включая тюремное заключение, применялись задним числом - за взносы на деятельность организации, сделанные до того, как эта организация была признана "экстремистской", говорится далее в заявлении.

"Цель происходящего ясна: сравнять движение Алексея Навального с землей, пока он сам он находится за решеткой. То, что судебное разбирательство по признанию ФБК и других организаций "экстремистскими" было объявлено закрытым для общественности, не только не позволяет говорить о каких-то гарантиях справедливости в суде, но и особенно красноречиво свидетельствует о трусости российских властей", - отметила представитель Amnesty International.

Мосгорсуд приостановил работу штабов Навального

Ранее в тот же день Московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Однако по этим заявлениям решения еще не приняты.

Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах. По его мнению, ФБК и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов". Иск рассматривается в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Дело Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. После массовых акций солидарности с Навальным 21 апреля в России и мире политика обследовали врачи, затем он объявил об окончании голодовки.

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