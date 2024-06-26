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AI: Власти РФ лишают политзаключенных общения с близкими

Ася Миллер
26 июня 2024 г.

Изоляция политзаключенных от внешнего мира возможна из-за пробелов и недостатков в законодательстве РФ, отмечается в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

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Охранник следственного изолятора "Бутырка" в Москве, 4 декабря 2013 года
Охранник следственного изолятора "Бутырка" в Москве, 4 декабря 2013 годаФото: AFP/Getty Images/K. Kudryavtsev

Российские власти в попытках принудить политических заключенных к сотрудничеству, лишают их общения с близкими, отмечается в опубликованном в среду, 26 июня, докладе правозащитной организации Amnesty International (AI).

Изоляция политзаключенных от внешнего мира возможна из-за пробелов и недостатков в законодательстве РФ, которое не в полной мере соответствует международным стандартам обращения с заключенными, говорится в документе.

Способы давления на политзаключенных - от запрета свиданий до ШИЗО

Среди способов давления властей РФ на активистов, находящихся в заключении, правозащитники называют отказы в просьбах о свиданиях и телефонных звонках на стадии расследования уголовного дела и во время суда, присваивание родственникам статуса свидетелей по делу, что исключает общение с ними, а также задержка писем, длиящаяся неделами или даже месяцами.

Кроме того, накануне запланированного визита родственников заключенных могут досрочно перевести из следственного изолятора (СИЗО) в колонию до вступления приговора в силу или поместить в штрафной изолятор (ШИЗО), во время пребывания в котором свидания и телефонные звонки запрещены. "Для задержанного, которому предстоит следствие и суд, отказ в контакте с внешним миром является эффективным способом давления, используемым властями для того, чтобы добиться признания вины. Это также форма наказания за отказ от „сотрудничества” или возмездие за критику правительства", - отмечается в докладе Amnesty International.

Политзаключенные в России

По данным правозащитного центра "Мемориал", с 2014 по 2023 год число политзаключенных в РФ выросло более чем в 10 раз, с начала 2024 года - в 15 раз. Репрессии усилились после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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