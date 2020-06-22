Amnesty International признала Бабарико и Тихановского узниками совести

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) признала претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, его сына Эдуарда, а также выбывшего из предвыборной гонки блогера Сергея Тихановского и восьмерых соратников Тихановского узниками совести. Все они были незаконно задержаны только за то, что мирно осуществляли свои гражданские права, и должны быть немедленно освобождены, говорится в заявлении AI, обнародованном29 июня.
Правозащитники призывают власти Беларуси прекратить преследования по политическим мотивам, запугивание и другие репрессивные меры против независимых СМИ и оппонентов президента страны Александра Лукашенко, а также против их сторонников. Задержания мирных демонстрантов, в том числе поддерживающих оппозиционных претендентов на пост президента, нарушает обязательства Минска в рамках международного права, отмечает AI.
Преследованию подвергаются люди из окружения оппозиционеров
В заявлении подчеркивается, что преследованию подвергаются не только сами оппозиционеры, но также люди из их окружения и члены их семей. Так, по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов арестованы 15 бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Виктор Бабарико. Под стражей оказался и его сын.
Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Ранее инициативной группе видеоблогера Тихановского отказали в регистрации из-за того, что он был задержан за участие в несанкционированной акции. Претендентом на пост президента стала его жена Светлана. Виктору Бабарико, предвыборный штаб которого подал документы для его регистрации кандидатом, а также его сыну были предъявлены обвинения. В преддверии выборов были задержаны также многие участники акций в поддержку оппозиционеров.
Смотрите также:
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ?
Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко
Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз?
Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала
Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?
Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь
Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь
Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?
На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Фрукты made in Belarus
Владимир Путин сказал, что готов покупать белорусские сельхозпродукты. Александр Лукашенко обещает производить даже бананы, если только дадут деньги. Карикатурист Сергей Елкин "подслушал" их разговор.
-
Политика Лукашенко в карикатурах
Кто спасает Эрдогана, если он будет тонуть
Белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Турции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Карикатурист Сергей Елкин о целях визита Лукашенко.
Автор: Владимир Дорохов