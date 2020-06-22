 Amnesty International признала Бабарико и Тихановского узниками совести | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.06.2020

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Беларусь

Amnesty International признала Бабарико и Тихановского узниками совести

Задержания претендентов на пост президента Беларуси и их сторонников нарушают обязательства Минска в рамках международного права, отмечает международная организация.

Видеоблогер Сергей Тихановский на встрече со сторонниками

Видеоблогер Сергей Тихановский на встрече со сторонниками (фото из архива)

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) признала претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, его сына Эдуарда, а также выбывшего из предвыборной гонки блогера Сергея Тихановского и восьмерых соратников Тихановского узниками совести. Все они были незаконно задержаны только за то, что мирно осуществляли свои гражданские права, и должны быть немедленно освобождены, говорится в заявлении AI, обнародованном29 июня.

Правозащитники призывают власти Беларуси прекратить преследования по политическим мотивам, запугивание и другие репрессивные меры против независимых СМИ и оппонентов президента страны Александра Лукашенко, а также против их сторонников. Задержания мирных демонстрантов, в том числе поддерживающих оппозиционных претендентов на пост президента, нарушает обязательства Минска в рамках международного права, отмечает AI.

Преследованию подвергаются люди из окружения оппозиционеров

В заявлении подчеркивается, что преследованию подвергаются не только сами оппозиционеры, но также люди из их окружения и члены их семей. Так, по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов арестованы 15 бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Виктор Бабарико. Под стражей оказался и его сын.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Ранее инициативной группе видеоблогера Тихановского отказали в регистрации из-за того, что он был задержан за участие в несанкционированной акции. Претендентом на пост президента стала его жена Светлана. Виктору Бабарико, предвыборный штаб которого подал документы для его регистрации кандидатом, а также его сыну были предъявлены обвинения. В преддверии выборов были задержаны также многие участники акций в поддержку оппозиционеров. 

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