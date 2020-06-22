Amnesty International признала Бабарико и Тихановского узниками совести

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) признала претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, его сына Эдуарда, а также выбывшего из предвыборной гонки блогера Сергея Тихановского и восьмерых соратников Тихановского узниками совести. Все они были незаконно задержаны только за то, что мирно осуществляли свои гражданские права, и должны быть немедленно освобождены, говорится в заявлении AI, обнародованном29 июня.

Правозащитники призывают власти Беларуси прекратить преследования по политическим мотивам, запугивание и другие репрессивные меры против независимых СМИ и оппонентов президента страны Александра Лукашенко, а также против их сторонников. Задержания мирных демонстрантов, в том числе поддерживающих оппозиционных претендентов на пост президента, нарушает обязательства Минска в рамках международного права, отмечает AI.

Преследованию подвергаются люди из окружения оппозиционеров

В заявлении подчеркивается, что преследованию подвергаются не только сами оппозиционеры, но также люди из их окружения и члены их семей. Так, по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов арестованы 15 бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Виктор Бабарико. Под стражей оказался и его сын.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Ранее инициативной группе видеоблогера Тихановского отказали в регистрации из-за того, что он был задержан за участие в несанкционированной акции. Претендентом на пост президента стала его жена Светлана. Виктору Бабарико, предвыборный штаб которого подал документы для его регистрации кандидатом, а также его сыну были предъявлены обвинения. В преддверии выборов были задержаны также многие участники акций в поддержку оппозиционеров.

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