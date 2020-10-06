Amnesty International призвала РФ расследовать политические преступления

В связи с началом процесса по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили правозащитники напоминают о других убийствах и отравлениях, заказчики которых в РФ до сих пор не найдены.
В преддверии судебного процесса по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который начнется 7 октября, международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала Российскую Федерацию к расследованию политических преступлений. Москва всегда ссылается на недоказанность своей причастности к таким преступлениям, но это "не снимает с нее ответственность за ту атмосферу, в которой они совершаются", говорится в заявлении AI, распространенном во вторник, 6 октября.
Эксперт AI по России Петер Франк (Peter Franck) напомнил, что процесс по делу Хангошвили начнется спустя ровно 14 лет после убийства журналистки Анны Политковской в Москве. Его заказчик также не найден - как и в деле об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой и политика Бориса Немцова, продолжил Франк, отметив, что в случае с отравлениями правозащитника Владимира Кара-Мурзы и оппозиционера Алексея Навального российские следователи также до сих пор "не проявили готовности" к выяснению всех обстоятельств.
Между тем родственники Хангошвили выразили надежду, что его убийство будет "полностью раскрыто", а все, кто причастен к нему, где бы они ни находились, - привлечены к ответственности. "В прошлом году мы с болью и сожалением осознали, что подтвердился наш страх перед преследованием со стороны российских властей, из-за которого Зелимхан и мы покинули нашу родину", - говорится далее в заявлении, которое составлено адвокатами от имени родственников погибшего и находится в распоряжении DW.
"Убийство нашего отца, брата и супруга очень сильно напугало и вселило в нас неуверенность", - отмечают родственники Зелимхана. Они требуют предоставить политическое убежище в Германии или Швеции тем из них, кто его еще не получил.
7 октября в Высшем земельном суде Берлина начинается уголовный процесс по делу об убийстве Хангошвили, который был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, Вадим Соколов - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.
Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя - Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел".
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