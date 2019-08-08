Amnesty International предостерегает от поездок в США

Правозащитная организация Amnesty International в связи с последними случаями массового убийства с применением огнестрельного оружия в США опубликовала предупреждение тем, кто хочет посетить эту страну. Оно появилось в Twitter организации в ночь на четверг, 8 августа.

Во время поездок в США следует "проявлять осторожность и иметь план действий на случай чрезвычайных ситуаций", - пишет AI. Следует избегать "мест больших скоплений людей", таких как места проведения культурных мероприятий, школы и торговые центры.

"В зависимости от гендерной идентичности путешественника, его расы, страны происхождения, этнического происхождения или сексуальной ориентации, он может подвергнуться большому риску стать жертвой насилия с применением огнестрельного оружия", - предупреждают правозащитники.

Трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне

4 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в техасском городе Эль-Пасо. Там погибло 22 человека, в том числе 8 граждан Мексики и один гражданин Германии. Стрелок из Эль-Пасо перед преступлением разместил в интернете расистский "манифест", направленный против мексиканцев.

Позже в тот же день 24-летний злоумышленник открыл стрельбу перед баром в Дейтоне. В результате погибли 9 человек, в том числе и его сестра. Он сам был убит в перестрелке с полицией. Согласно данным телеканала CNN, преступник придерживался леворадикальных убеждений и симпатизировал движению "Антифа".

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