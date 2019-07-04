 Amnesty International осудила Варшаву за подрыв судебной системы | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2019

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Европа

Amnesty International осудила Варшаву за подрыв судебной системы

Международная неправительственная организация AI обнародовала доклад о ситуации в Польше с 2017 по 2019 годы.

Старый город в Варшаве

Старый город в Варшаве

Правительство в Варшаве с 2015 года последовательно принимало меры с "четкой целью подорвать независимость" судебной системы страны. Это констатировал эксперт по политике Польши Николас Майер (Nicolas Meier) из немецкого отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI).

Контекст

ЕС должен помочь остановить спорную судебную реформу в Польше, указывают ее критики, отмечая, что проводимые правящей партией изменения разрушают демократию. Один из критиков - Лех Валенса. (12.06.2018)

Спустя два года после успеха национал-консерваторов на выборах Польша оказалась в усиливающейся изоляции в ЕС. Но дома у партии Качиньского небывалая поддержка, отмечает Бартош Дудек. (15.11.2017)

Комментарий Майера связан с выходом в четверг, 4 июля, нового доклада организации, посвященного ситуации в стране с 2017 по 2019 годы.

Правящая в Польше национал-консервативная партия "Закон и справедливость" начала перестраивать систему правосудия еще с 2015 года. В июле 2018 года в силу вступил закон, позволяющий досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда. Он также давал министру юстиции Польши возможность инициировать отставку и назначать судей высшей судебной инстанции и их заместителей.

В Amnesty International ждут действий от ЕС

Amnesty International призвала польское правительство изменить этот курс. Кроме того, члены организации уверены, что на ситуацию должны более активно влиять представители других стран - членов ЕС, включая Германию, поскольку подобная практика негативно отражаются на основных принципах Евросоюза.

В ЕС ранее подчеркивали, что решения Варшавы "подрывают принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей". По мнению Еврокомиссии, Варшава не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека.

Европейский Союз многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам.

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    Автор: Элла Володина


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