Amnesty International критикует Россию за рост давления на правозащитников

Российские власти усложняют работу неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в среду, 20 февраля.

В России "организации гражданского общества, критикующие или не разделяющие точку зрения правительства, не получают государственного финансирования", подчеркивают правозащитники. При этом "значительные средства" направляются "поставщикам социальных услуг", которые "не отстаивают права публично и не требуют подотчетности" от власти, говорится в докладе. К числу основных получателей бюджетных средств, предназначенных для гражданского общества, эксперты AI отнесли "группы, поддерживающие политику властей, в том числе националистические и консервативные, а также православную церковь".

Кроме того, правозащитники назвали российский закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних "неприкрыто гомофобным". Принятый Госдумой РФ в 2013 году документ "не только ограничивает право личностей на свободу выражения мнений", но также "способствует обвинению тех, кто руководит организациями, которые занимаются отстаиванием интересов и образованием" в вопросах гендерной идентичности, говорится в докладе.

Свыше 70 "иностранных агентов"

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

Нововведение коснулось, в первую очередь, правозащитных организаций, а также НКО, занимающихся, например, вопросами экологии и здравоохранения. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций. В феврале 2019 года Минюст РФ внес в реестр движение "За права человека", которое основал правозащитник Лев Пономарев, а также две организации, которыми он руководит.

Деятельности российского независимого гражданского общества против нарушения прав человека или государственного произвола грозит "подавление в зародыше", считает генеральный секретарь немецкого отделения AI Маркус Беко (Markus Beeko). Подобную тенденцию правозащитники наблюдают и в других странах - в частности, в Венгрии, Египте и Индии.

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