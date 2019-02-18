Amnesty International критикует Киев за ход расследования событий Евромайдана

Спустя пять лет после Евромайдана власти Украины не добились справедливости для пострадавших от действий украинской полиции. С таким заявлением международная правозащитная организация Amnesty International (AI) выступила во вторник, 19 февраля. По словам правозащитников, для большинства пострадавших от действий украинских полицейских "справедливость по-прежнему даже не просматривается".

"Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться украинская система уголовного правосудия", - говорится в заявлении AI. При этом система "сопротивлялась и препятствовала правосудию" вместо того, чтобы преследовать "в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрел протестующих", отмечают правозащитники.

AI призвала власти Украины "всецело содействовать эффективному расследованию нарушений прав человека". Следователей необходимо оградить "от политического давления" и предоставить им все необходимые ресурсы и полномочия, подчеркивает организация.

Протесты закончились низложением Виктора Януковича

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года в Киеве с акции протеста в ответ на приостановку правительством Януковича подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Выступления прошли не только в столице, но и в ряде других городов Украины. После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября акция переросла в широкие антипрезидентские протесты. Массовые выступления длились вплоть до 21 февраля, когда президент Украины Виктор Янукович бежал из страны. В ходе протестов в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года в Киеве и регионах погибли 106 человек.

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