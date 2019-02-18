 Amnesty International критикует Киев за ход расследования событий Евромайдана | Новости из Германии об Украине | DW | 19.02.2019

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Украина

Amnesty International критикует Киев за ход расследования событий Евромайдана

Спустя пять лет после Евромайдана власти Украины не добились справедливости для пострадавших от действий украинской полиции, заявили в международной правозащитной организации.

Фотографии погибших украинцев во время акций протеста в Киеве в 2014 году

Спустя пять лет после Евромайдана власти Украины не добились справедливости для пострадавших от действий украинской полиции. С таким заявлением международная правозащитная организация Amnesty International (AI) выступила во вторник, 19 февраля. По словам правозащитников, для большинства пострадавших от действий украинских полицейских "справедливость по-прежнему даже не просматривается".

"Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться украинская система уголовного правосудия", - говорится в заявлении AI. При этом система "сопротивлялась и препятствовала правосудию" вместо того, чтобы преследовать "в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрел протестующих", отмечают правозащитники.

Контекст

5 лет назад в Киеве начались протесты, в результате которых был свергнут режим Януковича. Но сегодня в Украине нет лидера, который мог бы продолжить дело Майдана, считает Бернд Йоханн. (21.11.2018)

К пятой годовщие начала Евромайдана DW пообщалась с евродепутатами, не раз бывавшими в Киеве во время протестов. О чем они вспоминают? (21.11.2018)

Третий срок для экс-президента Украины, уже дважды побывавшего в тюрьме, начался задолго до оглашения ему обвинительного приговора. Он уже пять лет находится в добровольном плену у Путина. (25.01.2019)

AI призвала власти Украины "всецело содействовать эффективному расследованию нарушений прав человека". Следователей необходимо оградить "от политического давления" и предоставить им все необходимые ресурсы и полномочия, подчеркивает организация.

Протесты закончились низложением Виктора Януковича

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года в Киеве с акции протеста в ответ на приостановку правительством Януковича подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Выступления прошли не только в столице, но и в ряде других городов Украины. После разгона палаточного городка оппозиции в ночь с 29 на 30 ноября акция переросла в широкие антипрезидентские протесты. Массовые выступления длились вплоть до 21 февраля, когда президент Украины Виктор Янукович бежал из страны. В ходе протестов в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года в Киеве и регионах погибли 106 человек.

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    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Украина - это Европа

    21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.

  • Участники акции протеста на Майдане с плакатом против присоединения Украины к Таможенному союзу

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Таежному союзу - нет

    Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.

  • Участник акции протеста с плакатом на Майдане

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален

    Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.

  • Участники акции протеста на фоне лозунга с требованием проведения выборов

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Досрочные выборы состоялись

    Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

  • Участник акции протеста с плакатом, на котором написано Свободу политзаключенным

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Своих не бросать

    В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.

  • Участники акции простеста с плакатами

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Правоохранительные органы поставлены под контроль

    Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.

  • Участник акции протеста на Майдане с плакатом

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Системных изменений в стране пока не произошло

    На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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5 лет Майдана: какой вклад в революцию внесли женщины Украины

Контекст

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

Три года назад украинцы вышли в Киеве на Майдан, отстаивая европейский курс страны. DW публикует фото плакатов трехлетней давности и выясняет, какие из написанных на них требований выполнены. (21.11.2016)  

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Силовой разгон студентов : как одна ночь изменила ход Евромайдана  

О чем украинцы спросили бы беглого экс-президента Виктора Януковича?  

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