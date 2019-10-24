Amnesty International: Анкара насильно высылает беженцев в районы боевых действий

Хотя Турция заслуживает признательного отношения за то, что за последние 8 лет приняла более 3,6 миллиона сирийских беженцев, Анкара не может использовать свое великодушие "в качестве предлога для депортации людей в зону активных боевых действий". Такое мнение в интервью DW высказала представительница Amnesty International (AI) Анна Ши, эксперт по вопросам миграции. Однако, согласно опубликованному в пятницу, 25 октября, докладу AI, Турция делает именно это. Ши сообщила, что эксперты организации установили факты многочисленных депортаций через турецко-сирийскую границу на автобусах, при этом высылались преимущественно взрослые мужчины, а их руки были связаны кабельными стяжками. Точное количество случаев неизвестно из-за отсутствия официальной статистики, однако число депортированных за последние несколько месяцев исчисляется сотнями.





В правительственных кругах в Анкаре не отрицают, что сейчас около 320 000 сирийцев, ранее бежавших в Турцию, вернулись на родину. Турецкие власти говорят о "добровольных возвращенцах". Однако, по мнению Анны Ши, это не так. "Утверждение, что сирийские беженцы сами решили вернуться непосредственно в зоны конфликта, опасно и нечестно. Наше исследование показало, что люди были обмануты и вынуждены вернуться", - заявила эксперт. Выводы AI подтверждаются и другими независимыми источниками, в том числе фондом Генриха Бёлля в Стамбуле.



Эксперт AI отмечает, что если оценки экспертов верны, то это означает коренное изменениетурецкой миграционной политики. Однако не только Турция несет ответственность за страдания мигрантов. В интервью DW Анна Ши также критически оценила действия международного сообщества, в частности, эксперта шокировало то, что Россия подписала с Турцией меморандум по Сирии, в котором одобрено "безопасное и добровольное возвращение беженцев в зону безопасности", которую еще предстоит создать. Анна Ши полагает, что Евросоюзу и остальному международному сообществу следует резко увеличить программы для сирийских беженцев из Турции вместо того, чтобы тратить энергию на то, чтобы заставить как можно больше людей отказаться от идеи найти убежище в западных странах.

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