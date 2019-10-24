 Amnesty International: Анкара насильно высылает беженцев в районы боевых действий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.10.2019

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Мир

Amnesty International: Анкара насильно высылает беженцев в районы боевых действий

В AI считают, что сирийских беженцев нельзя принудительно возвращать в зоны, где ведутся бои. Евросоюзу и другим странам следует вновь увеличить прием беженцев, полагает в интервью DW миграционный эксперт Анна Ши.

Сирийские беженцы в Ираке, октябрь 2019 г.

Сирийские беженцы в Ираке, октябрь 2019 г.

Хотя Турция заслуживает признательного отношения за то, что за последние 8 лет приняла более 3,6 миллиона сирийских беженцев, Анкара не может использовать свое великодушие "в качестве предлога для депортации людей в зону активных боевых действий". Такое мнение в интервью DW высказала представительница Amnesty International (AI) Анна Ши, эксперт по вопросам миграции. Однако, согласно опубликованному в пятницу, 25 октября, докладу AI, Турция делает именно это. Ши сообщила, что эксперты организации установили факты многочисленных депортаций через турецко-сирийскую границу на автобусах, при этом высылались преимущественно взрослые мужчины, а их руки были связаны кабельными стяжками. Точное количество случаев неизвестно из-за отсутствия официальной статистики, однако число депортированных за последние несколько месяцев исчисляется сотнями.



Контекст

Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с миграционным кризисом канцлер Меркель и правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты. (10.05.2019)

В последние годы Россия принимает все меньше беженцев. Временное убежище в стране получают в основном жители Донбасса, сирийцам же чаще всего отказывают. DW разбиралась в причинах. (02.08.2019)

В правительственных кругах в Анкаре не отрицают, что сейчас около 320 000 сирийцев, ранее бежавших в Турцию, вернулись на родину. Турецкие власти говорят о "добровольных возвращенцах". Однако, по мнению Анны Ши, это не так. "Утверждение, что сирийские беженцы сами решили вернуться непосредственно в зоны конфликта, опасно и нечестно. Наше исследование показало, что люди были обмануты и вынуждены вернуться", - заявила эксперт. Выводы AI подтверждаются и другими независимыми источниками, в том числе фондом Генриха Бёлля в Стамбуле.

Эксперт AI отмечает, что если оценки экспертов верны, то это означает коренное изменениетурецкой миграционной политики. Однако не только Турция несет ответственность за страдания мигрантов. В интервью DW Анна Ши также критически оценила действия международного сообщества, в частности, эксперта шокировало то, что Россия подписала с Турцией меморандум по Сирии, в котором одобрено "безопасное и добровольное возвращение беженцев в зону безопасности", которую еще предстоит создать. Анна Ши полагает, что Евросоюзу и остальному международному сообществу следует резко увеличить программы для сирийских беженцев из Турции вместо того, чтобы тратить энергию на то, чтобы заставить как можно больше людей отказаться от идеи найти убежище в западных странах.

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  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

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    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны.  

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