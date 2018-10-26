 Amnesty собрала 170 тысяч подписей в поддержку российских правозащитников | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2018

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Россия

Amnesty собрала 170 тысяч подписей в поддержку российских правозащитников

Адресованная Путину петиция требует освободить Оюба Титиева и Игоря Нагавкина и расследовать нападение на Андрея Рудомаху. Больше всего подписей собрано в Дании, Нидерландах и Бельгии.

Глава чеченского Мемориала Оюб Титиев

Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев

Активисты правозащитной организации Amnesty International собрали по всему миру почти 170 тысяч подписей под петицией президенту России Владимиру Путину с требованием освободить главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева и волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, а также расследовать нападение на краснодарского эколога Андрея Рудомаху. Об этом говорится в сообщении, выложенном на российском сайте Amnesty в пятницу, 26 октября.

Больше всего подписей собрано в Дании (более 40 тысяч), Нидерландах (более 36 тысяч) и Бельгии (более 27 тысяч). В сообщении отмечается, что в кампании в поддержку российских правозащитников участвовали активисты Amnesty International даже в таких странах, как Венесуэла и Малайзия.

Контекст

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" рассказала о расследовании пыток в ярославской колонии и в других тюрьмах и СИЗО, а также об угрозах, вынудивших ее покинуть страну. (12.09.2018)

Всемирная акция солидарности с российскими правозащитниками стартовала 14 июня - в разгар проходившего в России чемпионата мира по футболу. "Во время чемпионата мира Россия оказалась в центре внимания. Мы постарались сделать так, чтобы в центре внимания оказались и те люди, которые каждый день самоотверженно защищают права человека в России. И кажется, нам это удалось", - заявила руководитель кампаний Amnesty International в России Инга Келехсаева.

Истории правозащитников

Главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева задержали 9 января по обвинению в перевозе 180 граммов марихуаны в своем автомобиле. Правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228, часть 2 УК РФ). Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили сами полицейские.

Руководитель волгоградского отделения движения "За права человека" Игорь Нагавкин находится под арестом по подозрению в покушении на кражу покрышки полицейской машины. Сам он связывает уголовное дело с его правозащитной деятельностью.

Координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху жестоко избили в декабре 2017 года, когда его организация выявила незаконную постройку церкви и винзавода на территории лесного фонда. Нападавшие на активиста так и не были найдены.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Amnesty

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