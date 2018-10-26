Amnesty собрала 170 тысяч подписей в поддержку российских правозащитников

Адресованная Путину петиция требует освободить Оюба Титиева и Игоря Нагавкина и расследовать нападение на Андрея Рудомаху. Больше всего подписей собрано в Дании, Нидерландах и Бельгии.
Активисты правозащитной организации Amnesty International собрали по всему миру почти 170 тысяч подписей под петицией президенту России Владимиру Путину с требованием освободить главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева и волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, а также расследовать нападение на краснодарского эколога Андрея Рудомаху. Об этом говорится в сообщении, выложенном на российском сайте Amnesty в пятницу, 26 октября.
Больше всего подписей собрано в Дании (более 40 тысяч), Нидерландах (более 36 тысяч) и Бельгии (более 27 тысяч). В сообщении отмечается, что в кампании в поддержку российских правозащитников участвовали активисты Amnesty International даже в таких странах, как Венесуэла и Малайзия.
Всемирная акция солидарности с российскими правозащитниками стартовала 14 июня - в разгар проходившего в России чемпионата мира по футболу. "Во время чемпионата мира Россия оказалась в центре внимания. Мы постарались сделать так, чтобы в центре внимания оказались и те люди, которые каждый день самоотверженно защищают права человека в России. И кажется, нам это удалось", - заявила руководитель кампаний Amnesty International в России Инга Келехсаева.
Истории правозащитников
Главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева задержали 9 января по обвинению в перевозе 180 граммов марихуаны в своем автомобиле. Правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228, часть 2 УК РФ). Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили сами полицейские.
Руководитель волгоградского отделения движения "За права человека" Игорь Нагавкин находится под арестом по подозрению в покушении на кражу покрышки полицейской машины. Сам он связывает уголовное дело с его правозащитной деятельностью.
Координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху жестоко избили в декабре 2017 года, когда его организация выявила незаконную постройку церкви и винзавода на территории лесного фонда. Нападавшие на активиста так и не были найдены.
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