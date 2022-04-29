 Американские военные начали обучать украинцев в Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2022

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Мир

Американские военные начали обучать украинцев в Германии

Украинские военные на территории Германии приступили к тренингам по использованию американской техники, полученной Киевом в качестве военной помощи, заявили в Минобороны США.

Украинские военные принимают в аэропорту Борисполь военную помощь из США

Украинские военные принимают в аэропорту Борисполь военную помощь из США

Американские инструкторы начали обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться ключевыми системами, полученными в качестве военной помощи для обороны страны от российского вторжения, заявил в пятницу, 29 апреля, пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, цитируемым на сайте Пентагона, эти учебные мероприятия "основаны на базовой артиллерийской подготовке, которую украинские военные прошли ранее в других местах, а также включают в себя занятия по управлению радарными системами и бронетехникой, которые, как было недавно объявлено, станут частью пакетов помощи (Украине. - Ред.) в сфере безопасности".

Обучение должно быть быстрым

Мероприятия координируются совместно Командованием армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF) и Германией. Цель американцев заключается в том, чтобы сделать это обучение "полезным и конструктивным, но не обременительным", поскольку у украинцев нет времени на длительные учебные занятия из-за войны, которую им приходится вести в своей стране.

"У них есть опыт, необходимый для работы с артиллерией, а теперь им нужно изучить особенности американской системы", - подчеркнул Кирби. Речь идет среди прочего о гаубицах M-777.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что США уже направили Украине 100 из 700 запланированных для поставки беспилотников Switchblade, а также осуществили доставку в регион более 60% от 90 гаубиц, предназначенных для передачи Украине.

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    Автор: Николай Пермяков


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