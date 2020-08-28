В Германии построили американскую горку для круизного корабля (фото)

Гюстров • Эту американскую горку сейчас можно увидеть около железнодорожной станции Примербург в восточногерманском городе Гюстрове. Нет, здесь не готовят к открытию новый парк развлечений или какую-то народную ярмарку. Трехсотметровая горка предназначена для огромного круизного лайнера "Global Dream", который строят по заказу одной азиатской судоходной компании в земле Мекленбург - Передняя Помераня в Висмаре. Общая стоимость корабля составит 1,5 миллиарда евро.

Лайнер, рассчитанный на 9500 пассажиров и 2200 членов экипажа, предполагали передать заказчику в 2021 году, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции работы на верфи в Висмаре продляться дольше. Из-за санитарно-профилактических предписаний число сотрудников, которые одновременно могут выходить на смену, ограничено и составляет не более 250 человек.

Скорость определяет пассажир

Как сообщает агентство dpa, в Гюстрове специалисты мюнхенской фирмы Maurer Rides сейчас, в частности, проверяют системы управления этим необычным аттракционом. Чтобы обеспечить надежную работу горки во время качки, каждую двухместную вагонетку оснастили собственным мотором.

Это техническое решение также позволит пассажирам (вернее, одному из них - сидящему спереди) управлять скоростью движения в зависимости от желания пощекотать нервы себе и попутчику, но наперегонки, по понятным причинам, они кататься не смогут. Общее время поездки будет варьироваться свободно от 40 до 50 секунд.

Морские круизы и коронавирус

Отметим, что круизный бизнес входит в число отраслей, наиболее сильно страдающих от пандемии коронавирусной инфекции. Даже при благоприятном развитии ситуации возвращение в нормальный режим работы может занять годы.

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