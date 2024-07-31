Американца оправдали после 34 лет тюрьмы

Кристофер Данн сел в тюрьму, когда ему было 18 лет. Он вышел на свободу в 52 года, когда с него сняты все обвинения.

52-летний американец Кристофер Данн освобожден из тюрьмы, где провел 34 года. Его признали невиновным и сняли все обвинения, сообщает в среду, 31 июля, американский телеканал CBS .

Ночью 18 мая 1990 года в Сент-Луисе (штат Миссури) застрелили 15-летнего Рикко Роджерса, когда тот бродил по улицам с приятелями. Двое из них 12 и 14 лет дали показания против Данна. Позже один из свидетелей признал, что оклеветал Кристофера, так как тот состоял в конкурирующей с ними уличной банде. Второй несколько раз менял показания и в итоге заявил, что точно не видел, был ли стрелком именно Данн.

Сам обвиняемый говорил, что во время преступления был в доме матери. Одна из знакомых подтвердила, что говорила с ним в это время по телефону, набрав стационарный номер его матери. Но суд все равно признал Данна виновным.

Генпрокурор был против освобождения

22 июля 2024 года окружной суд постановил немедленно отпустить Данна из тюрьмы. Но генпрокурор Миссури подал возражение, мужчину оставили за решеткой. Дело дошло до верховного суда штата, который подтвердил, что мужчина должен выйти на свободу. Сам Данн назвал эту недельную задержку освобождения "пыткой".

Две недели назад в Миссури признали невиновной 64-летнюю Сандру Хемме. Она провела за решеткой 43 года. Ее срок стал самым продолжительным в истории США, который когда-либо получала женщина, осужденная несправедливо. Тогда генпрокурор штата также пытался препятствовать освобождению, но безрезультатно.