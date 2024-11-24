Амбиции и убытки: когда достроят магистраль Rail Baltica?

В 2030 году трасса европейской колеи должна связать наконец-то страны Балтии с железнодорожной системой ЕС. Миллиардные затраты на проект оправдываются его важностью не только для экономики, но и для обороны.

Из Риги в Таллинн на поезде всего за полтора часа? Для жителей Латвии и Эстонии сегодня это звучит как фантастика, но скоро станет реальностью. Во всяком случае, должно стать. Новая железнодорожная трасса Rail Baltica в 2030 году должна существенно сблизить три страны Балтии друг с другом и интегрировать их в европейскую железнодорожную систему. Сейчас дорога из Риги в Вильнюс на поезде занимает больше четырех часов, а поездка из Риги в Таллинн может и вовсе отнять чуть ли не полдня - из-за пересадки на границе, поскольку сквозного сообщения между Эстонией и Латвией нет.

Все это должна изменить Rail Baltica: 870-километровая электрифицированная магистраль для скоростных поездов с европейской шириной колеи (1435 мм). Она соединит Эстонию, Латвию и Литву с Польшей и тем самым ускорит пассажирские и грузовые перевозки, позволив отказаться от длительных остановок на границе для замены колесных пар. Сегодня это один из крупнейших железнодорожных проектов в Европе.

Rail Baltica - самый дорогой инфраструктурный проект в истории региона

Предполагается, что поезда на новой трассе будут развивать скорость до 230 километров в час, что между Таллинном и Вильнюсом, а также Таллинном и Варшавой будут курсировать по четыре состава в день, а между Варшавой и Вильнюсом - до десяти поездов. Планируется также запуск ночного поезда между Берлином и столицей Эстонии.

Новый вокзал в Риге: десять путей "российской" колеи и четыре - европейской Фото: Eiropas Dzelzcela linijas/Rail Baltica

Железнодорожная магистраль Rail Baltica - это самый амбициозный, самый масштабный и самый дорогой инфраструктурный проект в регионе за последние сто лет. Дорогой настолько, что в некоторых местах деньги уже закончились, а железной дороги так пока и не появилось. В центре Риги, например, заморожено строительство нового железнодорожного вокзала, рассчитанного на десять путей со старой, "советской" шириной колеи (1520 мм) и четыре - с европейской. А в рижском аэропорту остановлены работы по возведению железнодорожной станции. Причина одна - нехватка средств.

Сейчас правительство Латвии ищет дополнительные источники финансирования строительства. Причем и вокзал в центре Риги, и станция в аэропорту проектировались из расчета на то, что новая магистраль пройдет через Ригу. Теперь же, в целях экономии, трасса может быть изменена так, что между Литвой и Эстонией маршрут пройдет пойти по прямой - мимо Риги.

А кроме того, у магистрали может остаться одна колея вместо двух.

Парламент Латвии расследует причины хаоса

В середине ноября следственная комиссия латвийского парламента опубликовала отчет , из которого следует, что министерство транспорта Латвии годами скрывало масштабы удорожания строительства Rail Baltica и что в проекте непонятно откуда появилось множество дополнений, существенно повысивших стоимость проекта.

Предусмотренные латвийскими властями расходы на реализацию проекта Rail Baltica выросли с первоначальных 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, указывает в своем докладе парламентская следственная комиссия. По мнению депутатов, обстоятельства строительства железнодорожной трассы должна изучить прокуратура.

Председатель следственной комиссии Андрис Кулбергс на просьбу Deutsche Welle об интервью не ответил.

В середине ноября советник премьер-министра Латвии заявил , что для завершения строительства трассы придется брать кредит размером не менее одного миллиарда евро, поскольку уже сейчас ясно, что выделенных ЕС средств недостаточно. Для Латвии с населением в 1,8 миллиона человек это весьма существенная сумма.

Недостроенный вокзал в Риге Фото: Eiropas Dzelzcela linijas/Rail Baltica

В проекте участвует и немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn через свое инжиниринговое подразделение DB Engineering & Consulting. В частности, немецкие инженеры участвовали в работах по строительству нового вокзала в Риге, а в феврале 2023 года министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) даже посетил стройплощадку Rail Baltica и сфотографировался на фоне недостроенного виадука. Однако пресс-служба Deutsche Bahn в комментарии для этой статьи отказала.

Виадук в никуда и одинокая опора будущего моста

Протяженность трассы по территории Эстонии составит 213 километров, Литвы - 392 километра. По территории Латвии пройдет 265 километров пути. На данный момент их укладка пока так и не началась.

Непонятна судьба нового железнодорожного моста через Даугаву в центре Риги. Строительные работы ограничились там установкой одной-единственной опоры. Местная пресса сообщает про велосипедный виадук, который ведет к этому несуществующему мосту - на строительство виадука было потрачено порядка одного миллиона евро.

Реализацией проекта на территории Латвии занимается компания Eiropas Dzelzceļa līnijas, учрежденная министерством транспорта страны. Председатель правления Эрик Дилев говорит в интервью DW, что в подобных перерасходах бюджета нет ничего необычного. В ходе строительства новой филармонии в Гамбурге, аэропорта в Берлине или главного вокзала в Штутгарте бюджеты также были существенно превышены, а сроки сдачи объектов неоднократно переносились.

"Наш проект похож на аналогичные крупные инфраструктурные проекты в Европе, - говорит Эрик Дилев в интервью Deutsche Welle. - Изначально была заложена недостаточная смета, а потом случились сначала пандемия, а потом война в Украине, повлекшие за собой скачок цен. И теперь нам надо решать, что мы можем сделать до конца 2030 года в рамках того бюджета, который у нас есть".

ЕС нашел дополнительные деньги, но их мало

В начале ноября 2024 года головная компания проекта RB Rail AS подписала соглашение с фондом Европейской комиссии Connecting Europe Facility (CEF) о дополнительном финансировании. В рамках соглашения фонд предоставит трем странам Балтии в общей сложности 1,4 млрд евро, а в свою очередь правительства трех балтийских стран найдут из других источников 231 миллион евро на софинансирование проекта. Однако эти суммы покроют только часть расходов. По словам Эрика Дилева, общая потребность в финансировании латвийской части трассы превышает пять миллиардов евро, и правительство в Риге ищет инвесторов для достройки проекта.

Следственная комиссия парламента Латвии между тем опросила трех бывших премьер-министров страны. Выяснилось, что проектная документация годами была засекречена. А когда гриф секретности был снят, то оказалось, что достроить трассу в изначальном виде просто нереально.

Председатель парламентской комиссии Андрис Кулбергс, выступая на латвийском телевидении , заявил, что три балтийских государства совместно с Польшей и Финляндией могли бы выступить с совместной инициативой по изменению статуса железнодорожного проекта с социально-экономического, на военный. Это позволило бы запрашивать у Евросоюза полное, а не частичное финансирование.

Недостроенный виадук в рижском аэропорту Фото: Eiropas Dzelzcela linijas/Rail Baltica

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков в своем посте в Facebook называет проект Rail Baltica "аферой века" и делает печальный прогноз: никакого вокзала в аэропорту Риги не будет.

"Латвия останется с огромным количеством недостроенных объектов - мосты, развязки, вокзалы, - говорит Ушаков. - На строительстве Rail Baltica потеряны миллионы евро".

Но обратной дороги нет. Трасса должна быть достроена любой ценой и введена в эксплуатацию не позднее 2030 года. На этом настаивает Европейский Союз.

Пусть даже это будет одноколейка, которая пройдет в стороне от Риги.